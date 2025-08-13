POLITIKË
1 minuta leximi
Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar të gatshme të rikthejnë sanksionet ndaj Iranit
Ministrat e Jashtëm të grupit E3, në një letër drejtuar OKB-së, kanë paralajmëruar rikthimin e menjëhershëm të sanksioneve nëse Teherani nuk rifillon bisedimet për programin bërthamor, sipas Financial Times.
Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar të gatshme të rikthejnë sanksionet ndaj Iranit
Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar të gatshme të rikthejnë sanksionet ndaj Iranit / Reuters
16 orë më parë

Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë njoftuar në një letër drejtuar OKB-së se janë të gatshme të rikthejnë sanksionet ndaj Iranit, nëse Teherani nuk rifillon bisedimet me komunitetin ndërkombëtar për programin e tij bërthamor, raporton Financial Times.

Ministrat e Jashtëm të grupit E3 paralajmëruan mundësinë e aktivizimit të mekanizmit të “snapback”-ut nëse Irani nuk ndërmerr veprime, duke theksuar:

“Kemi bërë të qartë se, nëse Irani nuk është i gatshëm të arrijë një zgjidhje diplomatike deri në fund të gushtit 2025, ose nuk shfrytëzon mundësinë e një shtyrjeje, E3 janë të përgatitura të nisin mekanizmin e rikthimit të sanksioneve.”

Të sugjeruara

Letra u dërgua pas takimeve që tre nënshkruesit evropianë të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 zhvilluan muajin e kaluar në Istanbul me përfaqësuesit e Iranit, në përpjekje për të ringjallur bisedimet mes ShBA-së dhe Iranit.

Presidenti amerikan Donald Trump e braktisi në mënyrë të njëanshme marrëveshjen bërthamore në vitin 2018, duke argumentuar se Teherani nuk duhet të ketë armë bërthamore, megjithëse mbështetësit e marrëveshjes pohonin se ajo po funksiononte. Irani vazhdon të këmbëngulë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Situatë alarmante me zjarret në Shqipëri, evakuohen banorët e Delvinës
Regjistrohen 51 vatra zjarri në Kosovë, ndërhyn edhe KFOR-i
Alarm i kuq për 14 provinca në Francë, temperaturat tejkalojnë 40 gradë Celsius
Erdoğan: Türkiye dhe Gjeorgjia do të punojnë “krah për krah” për bashkëpunim rajonal dhe paqe
Delegacioni i Hamasit viziton Egjiptin për negociata mbi armëpushimin në Gaza
BE-ja dhe partnerët ndërkombëtarë thirrje për veprime urgjente për të adresuar vuajtjet në Gaza
Tajvani raporton rastin e parë të etheve të lepurit pas 3 vitesh
Polonia regjistron mbi 550 përpjekje të paligjshme kufitare nga Bjellorusia në 72 orët e fundit
Gaza: Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite shkon në 61.600
Viktima e parë nga zjarret në Shqipëri, humb jetën një 80-vjeçar në Gramsh
Vritet një ushtar sirian gjatë një tentative për infiltrim nga grupi terrorist SDF në Aleppo
Shënohet 26 vjetori i themelimit të Doganës së Kosovës, diplomohen 107 oficerë doganorë
Evakuohet kampi i emigrantëve për shkak të valës së të nxehtit në Francë
Shqipëri, policia arreston një person në Tepelenë i cili dyshohet se dogji pesë stane
Kosovë, arrestohet i dyshuari për "krime lufte kundër popullatës civile"
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us