Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë njoftuar në një letër drejtuar OKB-së se janë të gatshme të rikthejnë sanksionet ndaj Iranit, nëse Teherani nuk rifillon bisedimet me komunitetin ndërkombëtar për programin e tij bërthamor, raporton Financial Times.
Ministrat e Jashtëm të grupit E3 paralajmëruan mundësinë e aktivizimit të mekanizmit të “snapback”-ut nëse Irani nuk ndërmerr veprime, duke theksuar:
“Kemi bërë të qartë se, nëse Irani nuk është i gatshëm të arrijë një zgjidhje diplomatike deri në fund të gushtit 2025, ose nuk shfrytëzon mundësinë e një shtyrjeje, E3 janë të përgatitura të nisin mekanizmin e rikthimit të sanksioneve.”
Letra u dërgua pas takimeve që tre nënshkruesit evropianë të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 zhvilluan muajin e kaluar në Istanbul me përfaqësuesit e Iranit, në përpjekje për të ringjallur bisedimet mes ShBA-së dhe Iranit.
Presidenti amerikan Donald Trump e braktisi në mënyrë të njëanshme marrëveshjen bërthamore në vitin 2018, duke argumentuar se Teherani nuk duhet të ketë armë bërthamore, megjithëse mbështetësit e marrëveshjes pohonin se ajo po funksiononte. Irani vazhdon të këmbëngulë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore.