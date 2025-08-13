TÜRKİYE
Ministri i Mbrojtjes i Türkiyes u takua në Ankara me zyrtarë sirianë
Ministrat nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për stërvitje dhe këshillim të përbashkët.
Ministri turk i Mbrojtjes, Yasar Guler, u takua të mërkurën në Ankara me disa zyrtarë sirianë, njoftoi Ministria e Mbrojtjes Kombëtare në një deklaratë të shpërndarë në platformën turke të mediave sociale Next Sosyal.

Guler priti në selinë e ministrisë ministrin sirian të Mbrojtjes, Murhef Abu Kasra, ministrin e Jashtëm, Asaad al-Shaibani, dhe shefin e shërbimit inteligjent, Hussein Al-Salame, të cilët ishin në një vizitë zyrtare në Türkiye.

Bisedimet u fokusuan në çështje bilaterale dhe rajonale të mbrojtjes dhe sigurisë.

Guler dhe Abu Kasra gjithashtu nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për stërvitje dhe këshillim të përbashkët.

BURIMI:AA
