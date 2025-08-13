një ditë më parë
Ministri turk i Mbrojtjes, Yasar Guler, u takua të mërkurën në Ankara me disa zyrtarë sirianë, njoftoi Ministria e Mbrojtjes Kombëtare në një deklaratë të shpërndarë në platformën turke të mediave sociale Next Sosyal.
Guler priti në selinë e ministrisë ministrin sirian të Mbrojtjes, Murhef Abu Kasra, ministrin e Jashtëm, Asaad al-Shaibani, dhe shefin e shërbimit inteligjent, Hussein Al-Salame, të cilët ishin në një vizitë zyrtare në Türkiye.
Bisedimet u fokusuan në çështje bilaterale dhe rajonale të mbrojtjes dhe sigurisë.
Guler dhe Abu Kasra gjithashtu nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për stërvitje dhe këshillim të përbashkët.
