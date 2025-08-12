LUFTA NË GAZA
4 minuta leximi
BE-ja dhe partnerët ndërkombëtarë thirrje për veprime urgjente për të adresuar vuajtjet në Gaza
Nëpërmjet një deklarate të përbashkët 24 ministra të Jashtëm dhe zyrtarë të lartë të BE-së kanë bërë thirrje që Izraeli të heqë kufizimet ndaj ndihmave për shkak të paralajmërimeve për urinë akute.
BE-ja dhe partnerët ndërkombëtarë thirrje për veprime urgjente për të adresuar vuajtjet në Gaza
BE-ja dhe partnerët ndërkombëtarë thirrje për veprime urgjente për të adresuar vuajtjet në Gaza / REUTERS
16 orë më parë

Krizë Humanitare në Gaza: Thirrje për Veprim të Menjëhershëm nga Ministrat e Jashtëm të 24 Vendeve

Ministrat e Jashtëm të 24 Vendeve Shprehin Alarm për Situatën në Gaza

Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar të martën, ministrat e jashtëm të 24 vendeve dhe zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian (BE) shprehën shqetësimin e thellë për krizën humanitare në Gaza, duke e përshkruar atë si një situatë që ka arritur në “nivele të pamendueshme”. Ata bënë thirrje për heqjen e kufizimeve që Izraeli ka vendosur ndaj ndihmave dhe organizatave humanitare ndërkombëtare që operojnë në këtë territor të goditur nga konflikti.

Urgjenca e Situatës Humanitare

“Vuajtjet humanitare në Gaza kanë arritur nivele të pamendueshme. Uria po zhvillohet para syve tanë. Duhet veprim urgjent tani për të ndalur dhe përmbysur urinë. Hapsira humanitare duhet të mbrohet, dhe ndihmat nuk duhet kurrë të politizohen,” theksohet në deklaratën e lëshuar nga BE-ja. Kjo thirrje për veprim vjen në një kohë kur situata në Gaza po përkeqësohet, duke lënë shumë njerëz në nevojë për ndihmë të menjëhershme.

Rreziku i Shkëputjes së OJQ-ve Ndërkombëtare

Nënshkruesit e deklaratës, përfshirë ministrat e jashtëm të Australisë, Belgjikës, Kanadasë, dhe shumë vendeve të tjera, paralajmëruan se “për shkak të kërkesave të reja kufizuese për regjistrim, OJQ-të ndërkombëtare thelbësore mund të detyrohen së shpejti të largohen nga Territoret e Pushtuara Palestineze, gjë që do të përkeqësojë edhe më shumë situatën humanitare.” Kjo situatë e rrezikshme nënkupton se shumë njerëz që varen nga ndihma ndërkombëtare mund të mbeten pa mbështetje, duke rritur numrin e viktimave dhe duke thelluar krizën.

Thirrje për Lehtësimin e Qasjes në Ndihma

Ministrat dhe zyrtarët e BE-së bënë thirrje për qeverinë e Izraelit që të japë autorizimin për të gjitha dërgesat e ndihmave nga OJQ-të ndërkombëtare dhe të heqë bllokadat për aktorët humanitarë thelbësorë që të operojnë. “Duhet të merren hapa të menjëhershëm, të përhershëm dhe konkrete për të lehtësuar qasjen e sigurt dhe në shkallë të gjerë për OKB-në, OJQ-të ndërkombëtare dhe partnerët humanitarë,” theksohet në deklaratë.

Nevoja për Ndihma Urgjente

Të sugjeruara

Deklarata thekson se “të gjitha kalimet kufitare dhe rrugët duhet të përdoren për të lejuar një fluks ndihmash në Gaza, duke përfshirë ushqime, furnizime ushqimore, strehim, karburant, ujë të pastër, ilaçe dhe pajisje mjekësore.” Kjo është një thirrje e qartë për të siguruar që ndihmat të arrijnë atje ku janë më shumë të nevojshme, pa pengesa të panevojshme.

Mbrojtja e Civileve dhe Punonjësve Humanitarë

Ministrat gjithashtu theksuan se “forca vdekjeprurëse nuk duhet të përdoret në vendet e shpërndarjes, dhe civilët, punonjësit humanitarë dhe mjekësorë duhet të mbrohen.” Kjo është një kërkesë e rëndësishme për të siguruar që ata që janë duke punuar për të ndihmuar të tjerët të mos bëhen viktima të dhunës.

Mirënjohje për Përpjekjet e Ndërmjetësimit

Përveç thirrjeve për veprim, ministrat dhe zyrtarët e BE-së shprehën gjithashtu mirënjohjen për përpjekjet e vazhdueshme të ndërmjetësimit, duke thënë: “Jemi mirënjohës ndaj ShBA-së, Katarit dhe Egjiptit për përpjekjet e tyre në promovimin e një armëpushimi dhe ndjekjen e paqes.” Kjo tregon se ndërkombëtarët janë të angazhuar për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për konfliktin dhe për të ndihmuar në lehtësimin e vuajtjeve të popullatës civile.

Nevoja për Një Armëpushim të Qëndrueshëm

Ministrat theksuan se nevojitet një armëpushim që mund të përfundojë luftën, të lirohen pengjet dhe ndihmat të hyjnë në Gaza pa pengesa nga toka. Kjo është një kërkesë e domosdoshme për të siguruar që paqja të mund të arrihet dhe që njerëzit të kenë mundësi të jetojnë pa frikë dhe me dinjitet.

Përfundimi i Situatës Aktuale

Situata në Gaza vazhdon të jetë alarmante, dhe thirrjet për veprim nga ministrat e jashtëm të 24 vendeve janë një dëshmi e nevojës për një angazhim të menjëhershëm dhe të vendosur nga të gjitha palët e përfshira. Kriza humanitare kërkon një përgjigje të shpejtë dhe të koordinuar për të siguruar që ndihmat të arrijnë atje ku janë më shumë të nevojshme dhe për të mbrojtur jetët e atyre që janë duke vuajtur.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us