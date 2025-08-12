Krizë Humanitare në Gaza: Thirrje për Veprim të Menjëhershëm nga Ministrat e Jashtëm të 24 Vendeve
Ministrat e Jashtëm të 24 Vendeve Shprehin Alarm për Situatën në Gaza
Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar të martën, ministrat e jashtëm të 24 vendeve dhe zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian (BE) shprehën shqetësimin e thellë për krizën humanitare në Gaza, duke e përshkruar atë si një situatë që ka arritur në “nivele të pamendueshme”. Ata bënë thirrje për heqjen e kufizimeve që Izraeli ka vendosur ndaj ndihmave dhe organizatave humanitare ndërkombëtare që operojnë në këtë territor të goditur nga konflikti.
Urgjenca e Situatës Humanitare
“Vuajtjet humanitare në Gaza kanë arritur nivele të pamendueshme. Uria po zhvillohet para syve tanë. Duhet veprim urgjent tani për të ndalur dhe përmbysur urinë. Hapsira humanitare duhet të mbrohet, dhe ndihmat nuk duhet kurrë të politizohen,” theksohet në deklaratën e lëshuar nga BE-ja. Kjo thirrje për veprim vjen në një kohë kur situata në Gaza po përkeqësohet, duke lënë shumë njerëz në nevojë për ndihmë të menjëhershme.
Rreziku i Shkëputjes së OJQ-ve Ndërkombëtare
Nënshkruesit e deklaratës, përfshirë ministrat e jashtëm të Australisë, Belgjikës, Kanadasë, dhe shumë vendeve të tjera, paralajmëruan se “për shkak të kërkesave të reja kufizuese për regjistrim, OJQ-të ndërkombëtare thelbësore mund të detyrohen së shpejti të largohen nga Territoret e Pushtuara Palestineze, gjë që do të përkeqësojë edhe më shumë situatën humanitare.” Kjo situatë e rrezikshme nënkupton se shumë njerëz që varen nga ndihma ndërkombëtare mund të mbeten pa mbështetje, duke rritur numrin e viktimave dhe duke thelluar krizën.
Thirrje për Lehtësimin e Qasjes në Ndihma
Ministrat dhe zyrtarët e BE-së bënë thirrje për qeverinë e Izraelit që të japë autorizimin për të gjitha dërgesat e ndihmave nga OJQ-të ndërkombëtare dhe të heqë bllokadat për aktorët humanitarë thelbësorë që të operojnë. “Duhet të merren hapa të menjëhershëm, të përhershëm dhe konkrete për të lehtësuar qasjen e sigurt dhe në shkallë të gjerë për OKB-në, OJQ-të ndërkombëtare dhe partnerët humanitarë,” theksohet në deklaratë.
Nevoja për Ndihma Urgjente
Deklarata thekson se “të gjitha kalimet kufitare dhe rrugët duhet të përdoren për të lejuar një fluks ndihmash në Gaza, duke përfshirë ushqime, furnizime ushqimore, strehim, karburant, ujë të pastër, ilaçe dhe pajisje mjekësore.” Kjo është një thirrje e qartë për të siguruar që ndihmat të arrijnë atje ku janë më shumë të nevojshme, pa pengesa të panevojshme.
Mbrojtja e Civileve dhe Punonjësve Humanitarë
Ministrat gjithashtu theksuan se “forca vdekjeprurëse nuk duhet të përdoret në vendet e shpërndarjes, dhe civilët, punonjësit humanitarë dhe mjekësorë duhet të mbrohen.” Kjo është një kërkesë e rëndësishme për të siguruar që ata që janë duke punuar për të ndihmuar të tjerët të mos bëhen viktima të dhunës.
Mirënjohje për Përpjekjet e Ndërmjetësimit
Përveç thirrjeve për veprim, ministrat dhe zyrtarët e BE-së shprehën gjithashtu mirënjohjen për përpjekjet e vazhdueshme të ndërmjetësimit, duke thënë: “Jemi mirënjohës ndaj ShBA-së, Katarit dhe Egjiptit për përpjekjet e tyre në promovimin e një armëpushimi dhe ndjekjen e paqes.” Kjo tregon se ndërkombëtarët janë të angazhuar për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për konfliktin dhe për të ndihmuar në lehtësimin e vuajtjeve të popullatës civile.
Nevoja për Një Armëpushim të Qëndrueshëm
Ministrat theksuan se nevojitet një armëpushim që mund të përfundojë luftën, të lirohen pengjet dhe ndihmat të hyjnë në Gaza pa pengesa nga toka. Kjo është një kërkesë e domosdoshme për të siguruar që paqja të mund të arrihet dhe që njerëzit të kenë mundësi të jetojnë pa frikë dhe me dinjitet.
Përfundimi i Situatës Aktuale
Situata në Gaza vazhdon të jetë alarmante, dhe thirrjet për veprim nga ministrat e jashtëm të 24 vendeve janë një dëshmi e nevojës për një angazhim të menjëhershëm dhe të vendosur nga të gjitha palët e përfshira. Kriza humanitare kërkon një përgjigje të shpejtë dhe të koordinuar për të siguruar që ndihmat të arrijnë atje ku janë më shumë të nevojshme dhe për të mbrojtur jetët e atyre që janë duke vuajtur.