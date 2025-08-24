TCG Anadolu, anija luftarake më e madhe e Türkiyes që transporton dronë, lundroi nëpër Ngushticën e Istanbulit për t’u bashkuar me një paradë që shënon ngjarjen “Atdheu Blu” të festivalit TEKNOFEST.
Në kuadër të ngjarjes që shfaq aftësitë detare të Türkiyes, sot njësi të zgjedhura të Marinës Turke do të parakalojnë përgjatë Ngushticës së Bosforit.
Sipas organizatorëve të ngjarjes, anijet pjesëmarrëse përfshijnë TCG Anadolu, TCG Savarona dhe nëndetësen TCG Hizirreis.
Siç është planifikuar, ata do të lundrojnë nga ora 15:30 deri në orën 18:30 me kohën lokale, duke filluar nga Ura Yavuz Sultan Selim dhe duke kaluar nëpër Sariyer, Tarabya, Emirgan, Kanlica, Rumeli Hisari, Kandilli, Bebek dhe Ortakoy, para se të arrijnë në Pallatin Dolmabahçe përmes Urës së Dëshmorëve të 15 Korrikut, ku presidenti Recep Tayyip Erdoğan do ta përshëndesë flotën.
Parada do të vazhdojë përgjatë brigjeve Moda, Caddebostan dhe Maltepe.
Aktivitetet e “Atdheut Blu” të TEKNOFEST-it do të zhvillohen më 30-31 gusht në Komandën e Kantierit Detar të Istanbulit.
Programi do të përfshijë ekspozita modelesh të anijeve detare, zona përvoje me realitet virtual, demonstrime nga komandot SAT dhe SAS, gara me varka dhe një seminar për projektimin e anijeve.