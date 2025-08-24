Letra e dërguar nga bashkëshortja e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, bashkëshortes së presidentit amerikan Donald Trump, Melania Trump, lidhur me krizën humanitare në Gaza pati një jehonë të gjerë në shtypin botëror.
Letra e Emine Erdoğan drejtuar Melania Trumpit, në të cilën ajo i bën thirrje asaj të tregojë të njëjtën ndjeshmëri ndaj krizës humanitare në Gaza, siç tregoi për luftën në Ukrainë, u bë kryefjalë e shumë agjencive dhe faqeve të lajmeve në shtypin botëror.
Anglia
Transmetuesi britanik BBC shpërndau letrën e Emine Erdoğanit në X, ku ka rreth 50 milionë ndjekës dhe në Instagram, 29,4 milionë ndjekës, me titull "Zonja e Parë Turke i bën thirrje Melania Trump për fëmijët në Gaza".
Raportimi theksonte deklaratën, "Ne duhet të bashkojmë zërat dhe forcën tonë kundër kësaj padrejtësie", në letrën në të cilën Emine Erdoğan i bën thirrje Melania Trump të flasë për fëmijët që vuajnë në Gaza.
Gazeta Telegraf gjithashtu theksoi në raportimin e saj se letra synonte të tërhiqte Melania Trump në përpjekjet për paqe në Gaza.
Reuters përdori gjithashtu titullin "Zonja e Parë e Türkiyes: Melani duhet t’i kërkojë Trumpit të flasë për Gazën" në raportimin për letrën në fjalë.
Kanali britanik Sky News raportoi gjithashtu se Zonja e Parë e Türkiyes i shkroi një letër Melania Trumpit, duke i kërkuar asaj që të tregonte të njëjtin shqetësim për fëmijët në Gaza sikurse për fëmijët ukrainas të prekur nga lufta.
Në raportim thuhej se Emine Erdoğan në letrën e saj kujtonte dhembshurinë e Melania Trump për 648 fëmijët ukrainas që humbën jetën në konflikt dhe i bëri thirrje asaj që të bëjë të njëjtat përpjekje për fëmijët e Gazës.
Franca
Revista franceze Le Point, në raportimin e saj të titulluar "Duhet të bashkojmë zërat tanë: Emine Erdoğan i bën thirrje Melani Trumpit që të mbështesë fëmijët e Gazës", theksoi se Erdoğan i kërkoi Trumpit të takohej me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për situatën e fëmijëve në Gaza.
Gazeta franceze 20 Minutes, në raportimin e saj të titulluar "Gaza: Emine Erdoğan i bëri thirrje Melania Trumpit për fëmijët palestinezë të uritur", theksoi se znj. Erdoğan kishte vënë në dukje se 18.000 fëmijë kishin vdekur në Gaza në dy vjet dhe se i ka kërkuar Melania Trumpit që t'i dërgonte një letër Netanyahut.
Gazeta franceze Le Figaro, e publikoi artikullin të titulluar "'Si nënë, grua dhe qenie njerëzore: Emine Erdoğan i bëri thirrje Melania Trumpit që të mbrojë të drejtat e fëmijëve në Gaza".
Gjermania
Portali i lajmeve në internet i kanalit gjerman NTV njoftoi lajmin me titullin "Gruaja e Erdoğanit, Melania i shkroi një letër emocionuese Trump" dhe përfshinte deklaratat e mëposhtme:
"Zonja e Parë e Türkiyes, Emine Erdoğan, i kërkoi Melani Trumpit që të takohej me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në emër të fëmijëve palestinezë në Rripin e Gazës, ashtu siç bëri për fëmijët ukrainas. Në letrën e saj drejtuar Presidentit të ShBA-së të botuar nga Presidenca turke, Emine Erdoğan tha: "Unë besoj se dhembshuria që ju keni treguar për luftën ukrainase do të tregoni gjithashtu dhembshuri për fëmijët në Rripi e Gazës, ku 62.000 civilë të pafajshëm, duke përfshirë 18.000 fëmijë, u vranë brutalisht në më pak se dy vjet."
Revista gjermane Der Spiegel publikoi një reportazh të titulluar “Emine Erdoğan i shkroi një letër Melania Trump”. Raportimi përfshinte deklaratat e mëposhtme:
Emine Erdoğan, gruaja e presidentit turk, Recep Tayyip Erdoğan, i ka shkruar një letër Melania Trump. Në letër, ajo bën thirrje për mbështetje për fëmijët në Gaza. Erdoğan deklaroi se shprehja "fëmijë i panjohur" e gdhendur në qefinin e mijëra fëmijëve të Gazës ka "hapur plagë të pariparueshme në ndërgjegjen tonë" dhe beson se "dhembshuria me vend që keni treguar ndaj 648 fëmijëve ukrainas që humbën jetën në luftë duhet të reflektohet edhe në Rripin e Gazës".
Bullgaria
Bazuar në një raportim të botuar nga agjencia shtetërore e lajmeve bullgare BTA, kanali më i madh televiziv privat i vendit, bTV, publikoi një lajm të titulluar "Pas gruas së Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, Olena Zelenska, Emine Erdoğan i shkroi gjithashtu një letër Melani Trumpit: "Tregoni të njëjtën ndjeshmëri ndaj Gazës".
Gazeta bullgare online Dnevnik gjithashtu përdori raportin e BTA-së pa koment. Postimet në rrjetet sociale për letrën e Emine Erdoğanit janë bazuar në raportimin e Anadolu Agency.
Greqia
Letra që Emine Erdoğan i shkroi Melani Trumpit u pasqyrua gjerësisht edhe në shtypin grek.
Gazeta “Vima” e raportoi lajmin nën titullin “Kërkesa e Emine Erdoğanit për Melaninë”, duke theksuar se Erdoğan i kërkoi Melanisë të tregonte të njëjtën ndjeshmëri ndaj fëmijëve palestinezë sikurse ndaj fëmijëve ukrainas.
Gazeta EFSYN raportoi: “Ndërsa në Gaza po ndodh gjenocid dhe sulme vdekjeprurëse, Erdoğan i dërgoi një letër Melanisë për fëmijët në Gaza”.
Në raportin e saj, gazeta Kathimerini tha se Emine Erdoğan i kishte kërkuar Malanisë që të ndërhynte për fëmijët në Gaza dhe se ajo kishte shprehur tragjedinë e përjetuar nga fëmijët në Gaza.
Zvicër
Letra u pasqyrua gjerësisht edhe në shtypin zviceran.
Faqja e internetit Swissinfo e ka publikuar lajmin me titullin “Gruaja e Erdoğanit, Emine Erdoğan, iu drejtua Melania Trump në lidhje me më shumë se 18.000 fëmijët e ‘vrarë’ në Gaza”.
Blick, e vetmja gazetë e botuar në nivel kombëtar në Zvicër, ndau lajmin e saj me titullin "Emine Erdoğan i kërkoi Melani Trumpit ndihmë për fëmijët e Gazës".
Lajmi raportoi se Emine Erdoğan i bëri thirrje Melani Trumpit që të ngrejë zërin për fëmijët në Rripin e Gazës.
Gazeta në gjuhën franceze 20 Minuten zgjodhi titullin “Znj. Erdoğan iu drejtua znj. Trump në emër të fëmijëve në Gaza”.
Belgjikë
Gazeta belge në gjuhën franceze La Libre, duke cituar agjencinë e lajmeve Belga, raportoi se Emine Erdoğan, në një letër drejtuar Melani Trumpit, i kërkoi asaj t'i apelonte Netanyahut për fëmijët në Gaza. Sipas raportimit, Erdoğan, duke kujtuar ndjeshmërinë që Melani Trump kishte treguar më parë për fëmijët që humbën jetën në luftën në Ukrainë, kërkoi që një zë i ngjashëm humanitar të ngrihet edhe për Gazën.
Kanali publik në gjuhën flamande i Belgjikës VRT gjithashtu publikoi lajmet e tij, përsëri bazuar në Belga, me titullin: "Emine Erdoğan i shkroi një letër Melani Trump për Gazën: "Ajo është kthyer në një varrezë fëmijësh".
Në raportim thuhej: "Pasi foli për fëmijët në Ukrainë, 'Zonja e Parë' e Türkiyes, Emine Erdoğan, i kërkon homologes së saj amerikane, Melani Trump, të flasë edhe për vuajtjet e fëmijëve në Rripin e Gazës. Ajo e shpreh këtë në një letër. A është e habitshme? Emine Erdoğan shpesh ngre zërin (për çështjen e Gazës).
E gjithë letra është përfshirë edhe në lajm.
Republika Çeke
Edhe gazeta çeke Blesk e trajtoi këtë çështje me titullin “Gruaja e Erdoğanit i shkroi një letër Melania Trump për fëmijët në Gaza”.
U raportua se Emine Erdoğan vlerësoi ndjeshmërinë e Melani Trump ndaj fëmijëve ukrainas dhe i kërkoi asaj të tregonte të njëjtin shqetësim për fëmijët në Gaza si ajo për fëmijët ukrainas.
Bosnjë e Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi
“Klix”, një nga portalet më të lexuara të lajmeve në Bosnjë e Hercegovinë, i dha një pasqyrë të gjerë letrës së Gazës dërguar Melania Trump nga Emine Erdoğan dhe përdori titullin “Komunikimi mes ‘zonjave të para’”.
Faqja e lajmeve e gazetës më të lexuar në vend, "Dnevni Avaz", theksoi gjithashtu Emine Erdoğanin, duke raportuar se Erdoğan kishte shkruar një letër ku shpjegonte krizën humanitare në Gaza dhe ia kishte dërguar Melania Trump.
Agjencia serbe e lajmeve Tanjug gjithashtu i dha një pasqyrë të detajuar letrës së Emine Erdoğan në Gaza.
"Blic", një nga portalet më të lexuara të lajmeve në Serbi, përdori titullin "Emine Erdoğan i kërkoi Melania Trump të mendonte për fëmijët në Gaza" dhe përfshiu deklaratën: "Emine Erdoğan i kërkoi Melania Trump t'i shkruante një letër Netanyahut, ashtu siç i shkroi Putinit".
Një nga portalet më të lexuara të lajmeve në Mal të Zi, "CDM", theksoi se Emine Erdoğan i kërkoi Melania Trump që të mendojë edhe për fëmijët në Gaza.
Australi
Faqja e lajmeve 9news me bazë në Australi e raportoi letrën me titullin "Emine Erdoğan i bëri thirrje Melania Trump të fliste për fëmijët e Gazës".
Raporti i lajmeve, ku thuhej se Emine Erdoğan i bëri thirrje Melania Trump që të tregojë të njëjtën ndjeshmëri ndaj krizës humanitare në Gaza si ajo ndaj luftës në Ukrainë, i dha një pasqyrë të gjerë përmbajtjes së letrës.
Malajzia, Singapori dhe Bangladeshi
Faqja e lajmeve "Free Malaysia Today" me bazë në Malajzi me titullin e saj shkruante se Emine Erdoğan i bëri thirrje Melania Trump që të mbështesë fëmijët e Gazës.
Në raport thuhej se Emine Erdoğan i kërkoi Melania Trump t'i dërgonte një letër kryeministrit izraelit Benjamin Netayahu, duke i kërkuar atij të ndalonte krizën humanitare në Gaza.
Faqja e lajmeve The Straits Times me bazë në Singapor gjithashtu shfaqi thirrjen e Emine Erdoğan drejtuar Melania Trump për të mbështetur fëmijët e Gazës në titujt e saj.
Raporti tërhoqi vëmendjen ndaj deklaratës së OKB-së për urinë në Gaza dhe përfshinte deklaratën: "Emine Erdoğan dha mesazhin se thirrja e Melania Trump do të ishte një detyrë historike duke theksuar njohjen globale të Palestinës".
Detajet e letrës u përfshinë në raportin e lajmeve të titulluar "Bashkëshortja e Erdoğanit (Emine Erdoğan) i bëri thirrje Melania Trump të fliste për fëmijët e Gazës" nga agjencia zyrtare e Bangladeshit Sangbad Sangstha (BSS).
Pakistani, India dhe Japonia
Gazeta pakistaneze Dawn ka paraqitur thirrjen e Emine Erdoğanit që Melania Trump të flasë për Gazën si titull. Raporti raportoi se letra e Emine Erdoğan i referohej letrës që Melania Trump i dërgoi Vlladimir Putinit në lidhje me fëmijët në Ukrainë dhe Rusi.
Faqja e lajmeve Times of India përdori titullin "Fol edhe për fëmijët e Gazës: Zonja e Parë Turke i shkruan letër Melania Trump, e cila i dërgoi letër Putinit".
Raporti i lajmeve, i cili përfshinte informacione të detajuara rreth letrës, raportonte se Emine Erdoğan i bëri thirrje Melania Trump që të tregojë të njëjtën ndjeshmëri ndaj Gazës si ajo ndaj Ukrainës.
Faqja e lajmeve me bazë në Japoni, Japan Today, raportoi gjithashtu për thirrjen e Emine Erdoğanit me Melania Trump.
Katar
Letra e Emine Erdoğanit mori një mbulim të gjerë edhe në mediat në vendet e Lindjes së Mesme.
Kanalet arabe Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher dhe Al Jazeera me bazë në Katar i dhanë një mbulim të gjerë letrës së Emine Erdoğan drejtuar Melania Trump.
Në lajmin me titullin “Nga gruaja e presidentit turk, Emine Erdoğan, te Melania Trump: Ngrini zërin edhe për fëmijët në Gaza”, është raportuar se Erdoğan i ka bërë thirrje Melania Trump që të tregojë të njëjtën ndjeshmëri ndaj fëmijëve që jetojnë në Gaza si ndaj fëmijëve në Ukrainë.
Gazeta kryesore e Katarit, Al-Arabi Al-Jadid, e publikoi lajmin me titullin "Thirrja e Emine Erdoğanit drejtuar Melania Trump për Gazën". Në raport thuhej se Erdoğan tërhoqi vëmendjen te fëmijët që luftojnë për të mbijetuar nën sulmet dhe bllokadat izraelite.
Arabia Saudite
Gazeta në gjuhën arabe me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, Sharq Al-Awsat, botoi letrën e Emine Erdoğan drejtuar lexuesve të saj me titullin "Gruaja e Presidentit turk i bën thirrje gruas së Trump për fëmijë në Gaza". Artikulli theksoi ngritjen e krizës humanitare në Gaza nga Erdoğan.
Emiratet e Bashkuara Arabe
Sky News Arabia me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe e transmetoi letrën me titullin "Emine Erdoğan bën thirrje për vëmendje ndaj fëmijëve në Gaza". Kanali nënvizoi deklaratat e Melani Trump në letër, e cila sugjeronte se e njëjta ndjeshmëri që ajo tregoi për fëmijët në Ukrainë duhet të zbatohet edhe për fëmijët në Gaza.
Izraeli
Gazeta izraelite Maariv solli në vëmendje të lexuesve letrën e shkruar nga Emine Erdoğan, gruaja e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, drejtuar Melania Trump me artikullin e titulluar "Nga gruaja e Erdoğanit tek gruaja e Presidentit në Shtëpinë e Bardhë: Ushtroni presion mbi Netanyahu".
Në raportim thuhej se Emine Erdoğan i kërkoi Melani Trump që të bënte presion ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në emër të fëmijëve në Gaza.
Në raportim thuhej se Erdoğan i kërkoi Melani Trump të përsëriste thirrjen që i bëri presidentit rus Vlladimir Putin në fillim të këtij muaji për fëmijët në Ukrainë dhe Rusi, gjithashtu për fëmijët në Gaza, dhe përfshinte deklaratën e mëposhtme në letër: "Unë besoj se ndjeshmëria e konsiderueshme që keni treguar ndaj 648 fëmijëve ukrainas do të reflektohet edhe në Gaza".
Në letrën e saj Emine Erdoğan citohet të ketë thënë: “Në këto ditë kur bota po përjeton një zgjim kolektiv dhe njohja e Palestinës është kthyer në një dëshirë globale, besoj se thirrja juaj në emër të Gazës do të jetë përmbushja e një përgjegjësie historike ndaj popullit palestinez”.
Nga ana tjetër, gazeta Yedioth Ahronot në raportin e saj me titull "Letër Putinit, kërkesa e gruas së Erdoğanit për Melani: Dërgoji një letër edhe Netanyahut" se Emine Erdoğan i kërkoi Melania Trump që t'i bënte një thirrje të ngjashme Netanyahut në emër të fëmijëve në Gaza, siç bëri në letrën e saj drejtuar Presidentit rus.
Letra përfshinte gjithashtu fjalët: "Është tepër vonë për ata që kemi humbur, por ka ende një shans për më shumë se një milion njerëz të mbetur pas".
Palestinë
Gazetat palestineze Alkuds Alarabi, Quds al-Ihbariyya, Shehab Agency dhe Alhadath raportuan gjerësisht letrën e Emine Erdoğanit. Raportet citojnë Erdoğanin të ketë theksuar se "fëmijëve në Gaza po privohen edhe nga të drejtat e tyre më elementare".
Egjipt
Televizioni AlGhad me bazë në Egjipt e transmetoi letrën me titullin, "Nga gruaja e Presidentit turk për Melani Trump: Merrni masa edhe për fëmijët në Gaza".
Liban
Agjencia zyrtare libaneze e lajmeve NNA publikoi letrën e Emine Erdoğanit në faqen e saj të internetit, me titullin “Emine Erdoğan i bëri thirrje Melani Trumpit të japë një mesazh për fëmijët në Gaza”.
Letra e Emine Erdoğan drejtuar Melani Trump është publikuar nga shtypi libanez në faqen e kanalit MTV.
MTV-ja e ka përcjellë letrën e Erdoğanit në faqen e saj me titullin “Nga gruaja e Erdoğanit te gruaja e Trumpit: Shpresoj që të njëjtën shpresë t'u jepni fëmijëve në Gaza”.
Marok
Gazeta marokene Istiklal raportoi letrën me titullin "Gruaja e presidentit turk i dërgoi mesazh Gazës gruas së Trump". Në raport thuhej se Erdoğan nënvizoi vështirësitë me të cilat përballen fëmijët në Gaza.
Iran
Letra e shkruar nga gruaja e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, drejtuar gruas së presidentit amerikan Donald Trump, Melania Trump, e cila injoroi situatën në Gaza dhe fliste për fëmijët e prekur nga lufta në Ukrainë, u pasqyrua gjerësisht në mediat zyrtare dhe gjysmë zyrtare të Iranit.
Lajmet për këtë çështje në mediat e vendit në përgjithësi e prezantonin Emine Erdoğanin si duke i kujtuar Melanias të jetë e ndjeshme ndaj krizës humanitare në Gaza, si në Ukrainë.
Agjencia zyrtare e lajmeve e Iranit, IRNA, prezantoi lajmin në lidhje me letrën e Emine Erdoğan drejtuar Melania Trump abonentëve të saj me titullin, "Gruaja e Erdoğanit për Melania Trump: "Fëmijët e Gazës meritojnë lumturi si fëmijët ukrainas".
Një nga gazetat e njohura të vendit, İttilaat, botoi një raportim gjithëpërfshirës mbi letrën e Emine Erdoğan, duke përdorur titullin, "Gruaja e Erdoğanit, Melania Trump: 'Fëmijët e Gazës janë si fëmijët ukrainas'." Artikulli thuhej, "Zonja e Parë Turke i kërkoi Zonjës së Parë të ShBA-së të tregonte ndjeshmëri për krizën humanitare në Ukrainë, si në Gaza".
Rrjeti gjysmë zyrtar i Lajmeve Studentore (SNN) gjithashtu raportoi për letrën e Emine Erdoğan. Lajmi, me titullin "Gruaja e Erdoğanit i dërgon letër Melania Trump: Kushtojini vëmendje vuajtjeve të fëmijëve palestinezë", përfshinte si vijon: "Zonja e Parë e Türkiyes i shkroi një letër Melania Trump, duke i kërkuar asaj të tregojë të njëjtën dhembshuri për situatën humanitare në Gaza, siç tregoi gjatë luftës në Ukrainë".
Agjencia gjysmë-zyrtare e Lajmeve të Studentëve iranianë (ISNA) gjithashtu raportoi letrën me titullin "Kërkesa e Emine Erdoğan drejtuar Melania Trump në lidhje me Gazën". Raporti i lajmeve, i cili detajonte letrën e Erdoğanit, raportonte se "Gruaja e presidentit turk kontaktoi gruan e presidentit amerikan dhe i kërkoi asaj të mbante një qëndrim për situatën e fëmijëve në Gaza".
Klubi i Gazetarëve të Rinj (YJC), i cili është i lidhur me televizionin shtetëror, publikoi lajmin në faqen e tij të internetit me titullin "Letra nga gruaja e Erdoğanit drejtuar Melania Trump: Kushtojini vëmendje vuajtjeve të fëmijëve palestinezë".
Rusia
Mediat ruse i dhanë një pasqyrë të detajuar lajmit për letrën e dërguar nga bashkëshortja e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, bashkëshortes së Presidentit Donald Trump, Melania Trump, në lidhje me fëmijët në Gaza.
Agjencia ruse e lajmeve TASS, në raportin e saj të titulluar “Emine Erdoğan i kërkoi Melania Trump që të shprehte hapur opinionin e saj për situatën e fëmijëve në Gaza”, theksoi se gruaja e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, i kërkoi asaj të ngrejë çështjen e situatës së fëmijëve në Gaza.
Në një lajm të titulluar "Gruaja e Erdoğanit i kërkoi Melania Trump t'i shkruante një letër Netanyahut", agjencia e lajmeve RİA raportoi se Emine Erdoğan i kërkoi gruas së Trump që t'i bënte thirrje kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që të ndalonte sulmin në Gaza, ku humbën jetën më shumë se 18.000 fëmijë.
Gazeta Kommersant raportoi për letrën e Emine Erdoğanit me titullin “Gruaja e Erdoğanit i kërkoi Melania Trump të mbështesë fëmijët e Gazës, ashtu siç bën fëmijët e Ukrainës”. Në artikull thuhej: “Emine Erdoğan i kërkoi Melania Trump-it që të tregonte të njëjtin kujdes ndaj fëmijëve të Rripit të Gazës si ndaj fëmijëve ukrainas të prekur nga lufta”.
Gazeta Izvestiya, në artikullin e saj me titull "Emine Erdoğan i bëri thirrje Melania Trump që të ndërhyjë në fatin e fëmijëve në Gaza", citon Erdoğan të ketë thënë: "Ne kemi ende një shans për më shumë se një milion fëmijë që arritën të mbijetojnë në Rripin e Gazës. Koha e saj ka ardhur prej kohësh".
Në raportimin e Rossiskaya Gazeta, u vu në dukje se Emine Erdoğan deklaroi se ishte frymëzuar nga letra që Melania Trump i dërgoi presidentit rus Vlladimir Putin.
Edhe gazeta Vzglyad e ndau letrën me lexuesit e saj, duke thënë se “gruaja e Erdoğanit iu drejtua Melania Trump në lidhje me fëmijët në Gaza”. Në raport thuhej se Emine Erdoğan i dërgoi një letër Melania Trump duke i kërkuar asaj të tërheqë vëmendjen për gjendjen e vështirë të fëmijëve në Gaza dhe të mbajë një fjalim.
Azerbajxhani
Mediat e Azerbajxhanit mbuluan gjerësisht letrën e dërguar nga Emine Erdoğan, gruaja e presidentit turk, Recep Tayyip Erdoğan, zonjës së parë të ShBA-së, Melania Trump.
Portali i lajmeve Qafqazinfo raportoi se Emine Erdoğan i bëri thirrje Melania Trump që të reflektojë të njëjtën ndjeshmëri që ajo tregoi ndaj luftës në Ukrainë ndaj krizës humanitare në Gaza.
Gazeta Yeni Musavat nënvizoi deklaratën e mëposhtme nga letra: "Unë besoj se dhembshuria që treguat ndaj 648 fëmijëve ukrainas do të tregohet edhe ndaj fëmijëve të Gazës. Sepse në dy vitet e fundit, 62.000 civilë të pafajshëm, përfshirë 18.000 fëmijë, janë vrarë brutalisht".
Agjencia e lajmeve Report raportoi se Emine Erdoğan u frymëzua nga letra e Melania Trump drejtuar presidentit rus Vladimir Putin. Agjencia gjithashtu vuri në dukje se Erdoğan bëri thirrje për kontakt me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu.
Mediat e Azerbajxhanit e interpretuan letrën e Emine Erdoğanit si një thirrje humanitare që tërhiqte vëmendjen për gjendjen e vështirë të fëmijëve në Gaza.
Kazakistan
Agjencia shtetërore e lajmeve e Kazakistanit, Kazinform, publikoi një raport të titulluar "Emine Erdoğan i dërgoi një letër Melania Trump". Duke cituar Agjencinë Anadolu, raporti raportoi se Emine Erdoğan, gruaja e presidentit turk Rexhep Tajip Erdoğan, i dërgoi një letër Melania Trump, gruas së presidentit amerikan Donald Trump, duke i kërkuar atij që të tregojë të njëjtën ndjeshmëri ndaj krizës humanitare në Gaza, siç tregon për konfliktin në Ukrainë.
Lajmi përfshinte edhe një foto të letrës së shkruar nga Emine Erdoğan.