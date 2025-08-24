TÜRKİYE
2 minuta leximi
Bayraktar TB2T-AI i pajisur me inteligjencë artificiale thyen rekordin e lartësisë
Droni turk arriti në mbi 12 km lartësi gjatë Testit të Identifikimit të Sistemit të Lartësisë dhe Testit të Performancës, duke vendosur rekord në kategorinë e tij.
Bayraktar TB2T-AI i pajisur me inteligjencë artificiale thyen rekordin e lartësisë
Bayraktar TB2T-AI i pajisur me inteligjencë artificiale thyen rekordin e lartësisë / AA
24 Gusht 2025

Bayraktar TB2T-AI, droni luftarak i gjeneratës së re i pajisur me inteligjencë artificiale të avancuar dhe motor turbo, ka thyer rekordin e lartësisë në kategorinë e tij.

Kompania Baykar platformën turke të mediave sociale NSosyal njoftoi arritjen e rekordit të ri të lartësisë nga droni Bayraktar TB2T-AI.

Droni turk arriti në mbi 12 km lartësi gjatë Testit të Identifikimit të Sistemit të Lartësisë dhe Testit të Performancës, duke vendosur rekord në kategorinë e tij.

Bayraktar TB2T-AI ka aftësi shumë më të larta të ngjitjes dhe të qëndrimit për një kohë të gjatë në lartësi të mëdha krahasuar me dronët aktual. Droni turk, me shpejtësi mbi 300 km/h, shquhet si një element kritik që mbështet epërsinë ajrore.

Bayraktar TB2T-AI është projektuar për të kryer misione më të gjata dhe më efektive në fushën e betejës falë peshës së rritur në ngritje dhe kapacitetit të shtuar të ngarkesës së dobishme.

Të sugjeruara

Bayraktar TB2T-AI, me integrimin e tre kompjuterëve të rinj të inteligjencës artificiale, ofron aftësi të avancuara autonome në luftën ajrore.

Droni i gjeneratës së re ka fituar gjithashtu aftësinë për të kryer navigim vizual të bazuar në terren edhe në mjedise të vështira të luftës elektronike. Falë sistemeve të avancuara të inteligjencës artificiale, ai njeh terrenin përmes navigimit vizual dhe përcakton drejtimin.

Në rastet emergjente në ajër, falë sistemeve të tij të mbështetura nga inteligjenca artificiale, ai mund të kthehet automatikisht dhe në mënyrë të sigurt në bazë.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us