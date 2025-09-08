RAJONI
Shqipëri, Drejtori i Policisë së Shtetit: Mjedise të sigurta për nxënësit
Me rastin e ditës së parë të shkollës, Proda dha një mesazh urimi për nxënësit, duke theksuar se siguria në shkolla është dhe mbetet prioriteti kryesor i Policisë së Shtetit.
8 Shtator 2025

Sot nisi viti i ri shkollor në Shqipëri për rreth 345 mijë nxënës dhe 31 mijë mësues në mbarë vendin.

Për ta garantuar rendin dhe sigurinë publike në institucionet arsimore, Policia e Shtetit Shqiptar hartoi një plan masash, të cilin e prezantoi pak ditë më parë në një deklaratë për mediat.

Në kuadër të këtyre masave, policia e Shqipërisë njoftoi se do të kryhen kontrolle të vazhdueshme për drejtuesit e automjeteve që transportojnë nxënësit, duke përfshirë testet për alkool, kontrollin teknik të automjeteve dhe zbatimin e rregullave të transportit të nxënësve.

Gjithashtu, sipas deklaratës së Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shqipërisë, do të merren masat edhe për mbylljen e pikave ambulante që tregojnë alkool pranë shkollave, apo produket ushqimore të skaduara.

Policia e Shtetit njoftoi gjithashtu se ka marrë masat edhe për të vlerësuar çdo informacion për konflikte të mundshme, përfshirë fenomenin e bullizmit.

Me rastin e ditës së parë të shkollës, Proda dha një mesazh urimi për nxënësit, duke theksuar se siguria në shkolla është dhe mbetet prioriteti kryesor i policisë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
