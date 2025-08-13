TÜRKİYE
2 minuta leximi
Fidan paralajmëron YPG-në: Ndalo menjëherë së paraqituri kërcënim për Türkiyen dhe rajonin
Ministri turk Hakan Fidan kritikoi përfshirjen e Izraelit në konfliktin e fundit në Suwayda, teka paraqiti vizionin e Türkiyes për një Siri paqësore dhe gjithëpërfshirëse.
Fidan paralajmëron YPG-në: Ndalo menjëherë së paraqituri kërcënim për Türkiyen dhe rajonin
Fidan paralajmëron YPG-në: Ndalo menjëherë së paraqituri kërcënim për Türkiyen dhe rajonin / AA
13 Gusht 2025

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, të mërkurën paralajmëroi YPG-në të ndalojë menjëherë së paraqituri kërcënim për Türkiyen dhe rajonin.

“Thirrja ime për YPG-në është që ata të largojnë menjëherë kërcënimin që paraqesin për Türkiye-n dhe rajonin, së bashku me terroristët që kanë mbledhur nga e gjithë bota,” tha Fidan gjatë një konference të përbashkët për shtyp me ministrin e Jashtëm sirian, Asaad Hassan Al-Shaibani, në Ankara.

Duke theksuar se Ankaraja nuk do të tolerojë më aktivitetet e vazhdueshme, ai shtoi: “Në këtë pikë, po fillojmë të shohim zhvillime që nuk mund t’i tolerojmë më. Shohim që anëtarët e organizatës nuk janë larguar nga Siria; të mos mendojnë se ne nuk e shohim këtë.”

“Në një situatë ku kërkesat e sigurisë së Türkiyes nuk plotësohen (në Siri), ne nuk kemi asnjë mundësi të ndihemi të qetë këtu”, paralajmëroi Fidan.

Ministri i Jashtëm turk kritikoi gjithashtu rolin e Izraelit në dhunën e fundit në Suwayda, Siri.

“Në mesin e aktorëve kryesorë pas kësaj pamjeje të errët (të ngjarjeve në Suwayda) ka rezultuar të jetë Izraeli”.

Të sugjeruara

Fidan gjithashtu paraqiti vizionin më të gjerë të Türkiyes për Sirinë, duke theksuar: “Siria e re duhet të jetë një Siri ku të gjithë popujt, besimet dhe kulturat ruhen dhe mund të jetojnë së bashku. Si Türkiye, ne po bëjmë rekomandimet tona në këtë drejtim”.

Që nga rrëzimi i regjimit të Assad-it në dhjetor të vitit të kaluar, Izraeli ka goditur disa herë instalime ushtarake, mjete dhe depo municionesh në Siri. Së fundmi, ai ndërhyri në Suwayda me pretekstin e “mbrojtjes së pakicës druze” e cila kishte përplasje me fiset beduine, dhe gjithashtu goditi Damaskun.

Suwayda ka qenë nën armëpushim që nga 19 korriku, pas një jave përleshjesh të armatosura midis grupeve druza dhe fiseve beduine, si dhe sulmeve ushtarake izraelite.

Administrata tranzitore e Sirisë, e formuar pas rrëzimit të Bashar al-Assad në fund të vitit 2024, po punon për të rivendosur stabilitetin në të gjithë vendin pas gati 25 vitesh sundimi autoritar.

Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e FDS-së (Forcat Demokratike Siriane) në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke refuzuar çdo përpjekje për ndarje.

FDS-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së terroriste.

BURIMI:AA
Eksploro
Shqipëri, Edi Rama: Situata me zjarret e përmirësuar falë sakrificave të strukturave shtetërore
SHBA përkohësisht lehtësoi disa sanksione financiare ndaj Rusisë para takimit Trump–Putin
Për tre ditë, Izraeli shkatërroi mbi 300 shtëpi në lagjen Zeitoun në Gaza
Nënat izraelite mbajnë një shfaqje me drita për pengjet pranë kufirit të Gazës
Jordania dënon komentet e Netanyahut për “Izraelin e Madh”
Hamas i gatshëm të kthehet “shpejt” në bisedimet për armëpushim në Gaza
Robotë humanoidë me inteligjencë artificiale zhvillojnë ndeshjen e parë të futbollit në Kinë
Tiranë, protestë kundër gjenocidit izraelit në Gaza
Zjarret në Shqipëri: 14 persona të identifikuar për zjarrvënie në 24 orët e fundit, 10 në pranga
Trump paralajmëron “pasoja shumë të rënda” nëse Putin nuk pranon t'i japë fund luftës
Zv/kryeministri Bislimi pret në takim në Prishtinë përfaqësues nga Lugina e Preshevës
Kancelari gjerman: Interesat evropiane dhe ukrainase duhet të mbrohen në samitin në Alaskë
Ministri i Jashtëm izraelit: Nuk do të lejoj zbatimin e zgjidhjes me dy shtete
UNRWA: Mbi 100 fëmijë kanë vdekur nga uria në Gazën e rrethuar
Palestinezët në Khan Younis luftojnë për ujë të pastër nën bllokadën izraelite
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us