Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, të mërkurën paralajmëroi YPG-në të ndalojë menjëherë së paraqituri kërcënim për Türkiyen dhe rajonin.
“Thirrja ime për YPG-në është që ata të largojnë menjëherë kërcënimin që paraqesin për Türkiye-n dhe rajonin, së bashku me terroristët që kanë mbledhur nga e gjithë bota,” tha Fidan gjatë një konference të përbashkët për shtyp me ministrin e Jashtëm sirian, Asaad Hassan Al-Shaibani, në Ankara.
Duke theksuar se Ankaraja nuk do të tolerojë më aktivitetet e vazhdueshme, ai shtoi: “Në këtë pikë, po fillojmë të shohim zhvillime që nuk mund t’i tolerojmë më. Shohim që anëtarët e organizatës nuk janë larguar nga Siria; të mos mendojnë se ne nuk e shohim këtë.”
“Në një situatë ku kërkesat e sigurisë së Türkiyes nuk plotësohen (në Siri), ne nuk kemi asnjë mundësi të ndihemi të qetë këtu”, paralajmëroi Fidan.
Ministri i Jashtëm turk kritikoi gjithashtu rolin e Izraelit në dhunën e fundit në Suwayda, Siri.
“Në mesin e aktorëve kryesorë pas kësaj pamjeje të errët (të ngjarjeve në Suwayda) ka rezultuar të jetë Izraeli”.
Fidan gjithashtu paraqiti vizionin më të gjerë të Türkiyes për Sirinë, duke theksuar: “Siria e re duhet të jetë një Siri ku të gjithë popujt, besimet dhe kulturat ruhen dhe mund të jetojnë së bashku. Si Türkiye, ne po bëjmë rekomandimet tona në këtë drejtim”.
Që nga rrëzimi i regjimit të Assad-it në dhjetor të vitit të kaluar, Izraeli ka goditur disa herë instalime ushtarake, mjete dhe depo municionesh në Siri. Së fundmi, ai ndërhyri në Suwayda me pretekstin e “mbrojtjes së pakicës druze” e cila kishte përplasje me fiset beduine, dhe gjithashtu goditi Damaskun.
Suwayda ka qenë nën armëpushim që nga 19 korriku, pas një jave përleshjesh të armatosura midis grupeve druza dhe fiseve beduine, si dhe sulmeve ushtarake izraelite.
Administrata tranzitore e Sirisë, e formuar pas rrëzimit të Bashar al-Assad në fund të vitit 2024, po punon për të rivendosur stabilitetin në të gjithë vendin pas gati 25 vitesh sundimi autoritar.
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e FDS-së (Forcat Demokratike Siriane) në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke refuzuar çdo përpjekje për ndarje.
FDS-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së terroriste.