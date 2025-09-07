Ruhan Çoban, një mjeshtër i punimit të tespiheve, dhe gruaja e tij, Esra Çoban, po i shesin produktet që dizajnojnë në punishten e tyre klientëve si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht.
Esra Çoban, një fotografe 42-vjeçare u frymëzua nga puna e burrit të saj, një mjeshtër i tespiheve dhe filloi të interesohet me këtë zanat.
Esra, e cila zotëroi punimin e tespiheve falë mësimeve nga burri i saj, la punën e saj gjashtë vjet më parë për të marrë përsipër mjeshtërinë e re.
Çifti, i cili ka tre fëmijë, shkon në punishten e tyre në Pazarin e Tespiheve dhe Tregtarëve të Antikiteteve Vakıflar çdo ditë jave, duke formuar lëndë të para si qelibar, sqep, narcis dhe kuka.
Ruhan dhe Esra, të cilët krijojnë tespihe me ngjyra të ndryshme duke përdorur fara luledielli të varura në spango, tani po i shesin produktet e tyre klientëve brenda dhe jashtë vendit.
"Kur shkojmë në punë, nuk jemi më burrë e grua, por mjeshtra"
Esra Çoban për Anadolu tha se i pëlqen të praktikojë zanatin e tespiheve dhe se gradualisht u mësua me zanatin.
"Kur fillova për herë të parë, ishte shumë e vështirë. Kishte raste kur lidhja të njëjtën rruzare 15 herë çdo ditë për një javë", theksoi ajo.
Çoban shpjegoi se ajo dhe burri i saj punojnë krah për krah në shtëpi dhe në punë.
"Kur shkojmë në punë, nuk jemi më burrë e grua, por mjeshtra. Marrëdhënia jonë burrë-grua fillon pasi largohemi nga zyra. Unë dhe burri im punojmë së bashku si në shtëpi ashtu edhe në punishte. Nuk mund të dal pa një tespihe, nëse nuk kam një, ndihem bosh. Secili ka diçka që e bën të lumtur, dhe tespihet më bëjnë të lumtur edhe mua", tha ajo.
Çoban shpjegoi se tespihet që ata bëjnë janë të njohura si në vend ashtu edhe në Evropë dhe Lindjen e Mesme.
"Gruaja ime është më e kujdesshme se unë"
Ruhan Çoban gjithashtu theksoi lumturinë e tij që ndan të njëjtin vend pune me gruan e tij. "Gruaja ime është e suksesshme dhe e vendosur. Ne mbështesim njëri-tjetrin. Gruaja ime është më e kujdesshme se unë. Kur punoj në torno, ajo vëren gabimet e mia dhe më paralajmëron. Jemi të lumtur me punën tonë", tha ai.
Rezan Yılmaz, presidente e Federatës së Prodhuesve, Tregtarëve dhe Zejtarëve të Rruazave të Lutjes Turke, deklaroi gjithashtu se Esra Çoban është një shembull për gratë që duan të hyjnë në këtë profesion, duke shtuar: "Ne do të hapim kurse brenda federatës dhe do të zhvillojmë projekte për të mbështetur gratë".