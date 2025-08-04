Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, duke theksuar se i kushtojnë rëndësi parandalimit të përhapjese së armëve bërthamore, tha se "Ne besojmë se të gjithë duhet të jenë shumë të kujdesshëm në lidhje me retorikën bërthamore" duke iu përgjigjur gazetarëve në kryeqytetin Moskë.
Duke komentuar deklaratën e Presidentit të ShBA-së, Donald Trump, se "dy nëndetëse bërthamore janë vendosur në vendet e nevojshme", Peskov tha:
"Nëndetëset amerikane janë tashmë në gatishmëri luftarake. Ky është një proces i vazhdueshëm. Ne nuk duam të përfshihemi në një diskutim të tillë ose të komentojmë mbi të. Ne reagojmë me kujdes ndaj deklaratave në lidhje me çështjen bërthamore. Rusia po vepron me përgjegjësi për këtë çështje. Qëndrimi i (Presidentit rus Vlladimir) Putin për këtë çështje është gjithashtu i njohur. Rusia i kushton rëndësi të madhe çështjes së parandalimit të përhapjes së armëve bërthamore. Ne besojmë se të gjithë duhet të jenë shumë të kujdesshëm në lidhje me retorikën bërthamore".
Duke theksuar se nuk do të ketë fitues në një luftë bërthamore, Peskov tha: "Nuk bëhet fjalë për përshkallëzim bërthamor. Po diskutohen çështje të vështira dhe të ndjeshme. Shumica reagojnë emocionalisht ndaj këtyre çështjeve".
"Po vazhdojmë dialogun me ShBA-në"
Lidhur me mundësinë që Përfaqësuesi Special i Presidentit të ShBA-së Donald Trump për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, të vizitojë Rusinë dhe të takohet me Putinin, Peskov tha: "Ne nuk e përjashtojmë një takim të tillë. Jemi gjithmonë të lumtur ta mirëpresim Witkoff në Moskë dhe të zhvillojmë takime. Besojmë se kontaktet me Witkoff janë të rëndësishme, gjithëpërfshirëse dhe të dobishme".
Ai më tutje tha se po vazhdojnë dialogun me ShBA-në. "ShBA-ja vazhdon përpjekjet e saj të ndërmjetësimit në zgjidhjen e krizës së Ukrainës. Këto iniciativa janë veçanërisht të rëndësishme në kontekstin e negociatave të drejtpërdrejta që po zhvillohen midis Rusisë dhe Ukrainës. Puna është duke vazhduar. Ne mbetemi të përkushtuar për zgjidhjen e krizës përmes mjeteve politike dhe diplomatike", tha Peskov.
Lidhur me mundësinë e takimit të presidentit Putin me homologun ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, zëdhënësi Peskov tha: "Nuk janë bërë përgatitje për një takim të tillë. Putini nuk e përjashton një takim të tillë pasi të jetë bërë puna e nevojshme në nivel ekspertësh dhe të jetë bërë njëfarë progresi".