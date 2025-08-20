Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Sigurimeve Shoqërore ka shtuar ndjeshëm aktivitetin e tij në terren gjatë muajit korrik 2025, duke i dhënë prioritet sigurisë dhe mbrojtjes së punëtorëve në tregun shqiptar të punës.
Sipas të dhënave të publikuara nga “Agjencia për Media dhe Informim (MIA)”, vetëm gjatë korrikut janë inspektuar 926 subjekte, me fokus kryesor respektimin e ligjit për marrëdhëniet e punës, kushtet e sigurisë dhe regjistrimin e punonjësve.
Gjatë këtyre inspektimeve janë kontrolluar mbi 20.000 vende pune dhe janë marrë 643 masa administrative. Nga këto kontrolle, 244 janë kryer me karakter këshillues, ndërsa janë trajtuar edhe 88 ankesa të paraqitura nga punonjësit.
Kontrollet do të vazhdojnë me intensitet të lartë edhe në muajt në vijim, veçanërisht gjatë sezonit turistik, si pjesë e përpjekjeve për formalizimin e tregut të punës, një sfidë që mbetet e rëndësishme për ekonominë shqiptare.
Qasja proaktive e Inspektoriatit synon rritjen e standardeve të punës dhe krijimin e një ambienti pune të sigurt dhe të drejtë për të gjithë punonjësit. Përpjekjet do të vijojnë me fokus në sensibilizimin e bizneseve dhe punëtorëve për respektimin e ligjit dhe parandalimin e shkeljeve që rrezikojnë shëndetin dhe jetën në vendin e punës.