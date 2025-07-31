TÜRKİYE
Türkiye po e ndjek nga afër integrimin e grupit terrorist SDF në Ushtrinë Siriane
Ankaraja thotë se mbetet e përkushtuar ndaj unitetit të Sirisë dhe do të vazhdojë të ofrojë mbështetje ushtarake për ta forcuar luftën e Damaskut kundër terrorizmit.
31 Korrik 2025

Türkiye po monitoron nga afër zhvillimet në terren në integrimin e grupit terrorist SDF në ushtrinë siriane, tha të enjten Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare.

"Sipas marrëveshjes së 10 marsit 2025 të arritur midis qeverisë siriane dhe grupit terrorist SDF, integrimi i grupit në ushtrinë siriane pritet të përfundojë deri në fund të vitit. Ne po ndjekim nga afër zhvillimet në lidhje me procesin e integrimit në terren", u tha zëdhënësi i ministrisë Zeki Akturk gazetarëve në një konferencë shtypi në kryeqytetin Ankara.

SDF-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së terroriste.

Duke përsëritur qëndrimin e Türkiyes ndaj Sirisë, ministria theksoi: "Türkiye do të vazhdojë ta mbështesë unitetin politik dhe integritetin territorial të Sirisë. Në këtë kontekst, ne do t'i vazhdojmë përpjekjet për të ofruar trajnime, këshillim dhe ndihmë teknike të kërkuar nga administrata siriane për ta rritur kapacitetin e saj për t'i luftuar organizatat terroriste."

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
