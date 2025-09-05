Presidenti rus Vladimir Putin tha të premten se nuk do të ketë më nevojë për vendosjen e trupave të huaja në Ukrainë sapo të nënshkruhet një marrëveshje paqeje.
Duke komentuar takimin e së enjtes në Paris të “koalicionit të vullnetit”, një grup vendesh që ofrojnë mbështetje ushtarake për Ukrainën dhe premtojnë trupa pas një armëpushimi në një seancë plenare të Forumit Ekonomik Lindor në Vladivostok, Putin tha se nëse trupat e huaja vendosen në Ukrainë, ato do të jenë një objektiv legjitim për ushtrinë ruse.
“Sa i përket kontingjenteve të mundshme ushtarake në Ukrainë. Nëse ato shfaqen në Ukrainë sot, do të jenë një objektiv legjitim për ushtrinë ruse,” tha ai. “Nëse arrihen marrëveshje që çojnë drejt paqes, drejt një paqeje afatgjatë, atëherë unë thjesht nuk shoh asnjë arsye për praninë e tyre në territorin ukrainas. Kaq. Sepse nëse këto marrëveshje arrihen, askush nuk dyshon se Rusia do t’i zbatojë ato plotësisht.”
Putin përsëriti ftesën e tij për presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy që të takohet në Moskë, duke e cilësuar kryeqytetin rus si “vendin më të mirë” për një takim të tillë.
“Nëse dikush me të vërtetë dëshiron të takohet me ne: ne jemi gati. Vendi më i mirë për këtë është kryeqyteti i Federatës Ruse, qyteti hero Moskë,” tha ai.
Putin tha se jo shumë kohë më parë Kievi e kishte përjashtuar mundësinë e kontakteve me Rusinë, por tani po kërkon bisedime.
Duke iu përgjigjur shqetësimeve të mundshme të sigurisë të delegacionit ukrainas, Putin premtoi se do të garantojë plotësisht sigurinë e tij.
“Pala ukrainase dëshiron këtë takim dhe po e propozon këtë takim. Unë thashë: ‘Jam gati, ju lutem, ejani. Ne do të sigurojmë absolutisht kushtet për punë dhe siguri. Garancia është njëqind për qind,’” theksoi ai.
Në të njëjtën kohë, ai i përshkroi kërkesat e Ukrainës për të zgjedhur vendndodhjen e takimit si “të tepruara.”