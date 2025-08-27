Kryetari i Bashkisë së Barcelonës, Jaume Collboni, njoftoi të martën se Gaza dhe qytetet e tjera palestineze do të bëhen në mënyrë simbolike rrethi i 11-të i Barcelonës, me qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe solidaritetit.
Collboni e shpalli planin gjatë një vizite në Jordani, duke thënë se rrethi i ri do të jetë një njësi teknike dhe buxhetore brenda strukturës bashkiake të Barcelonës. Ai do të plotësojë 10 rrethet ekzistuese të qytetit dhe do të koordinojë të gjitha projektet e bashkëpunimit me qytetet palestineze dhe UNRWA-n (United Nations Relief and Works Agency), agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë.
“Kjo nuk është më një marrëdhënie bashkëpunimi rastësore me vizita, por një strukturë e përhershme, e krijuar për të shfrytëzuar talentin e teknikëve bashkiakë,” tha ai, duke shtuar se një strukturë e ngjashme mund të krijohet “në territoret palestineze ose, nëse është e nevojshme, në Jordani.”
Ky koncept ndjek një precedent të vendosur në vitin 1995, kur Barcelona shpalli në mënyrë simbolike Sarajevën si rrethin e saj të 11-të, për të mbështetur rimëkëmbjen e saj pas gjenocidit të Srebrenicës.
Nisma, e cila do të nisë me një buxhet fillestar prej 1 milion eurosh (1,16 milion dollarë), është planifikuar të fillojë në fund të vitit dhe synon të ketë ndikim në periudha afatmesme dhe afatgjata, përfshirë përpjekjet për rindërtim.
Këtë javë, Collboni premtoi gjithashtu dyfishimin e financimit për UNRWA-n për ushqime dhe barna nga 200.000 euro (231.824 dollarë) në 400.000 euro (463.725 dollarë), dhe tha se do të “stabilizojë dhe zgjerojë” bashkëpunimin teknik me qytete si Gaza, Ramallah dhe Betlehemi përmes stafit bashkiak, strukturave të këshillit dhe burimeve të qytetit.
Gjatë fundjavës, Collboni deklaroi se kishte planifikuar të udhëtonte drejt Izraelit dhe Palestinës, por autoritetet izraelite ia kishin refuzuar hyrjen.
“Do të nisnim një mision bashkëpunimi dhe paqeje, duke u fokusuar te kryetarët e bashkive të Betlehemit dhe Ramallahut. Qëllimi ishte të njihnim nga afër realitetin e qyteteve palestineze dhe të eksploronim mënyra ndihme nga Barcelona në këto momente kritike,” shkroi ai në rrjetet sociale.