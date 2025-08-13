BOTA
Punonjësi i aeroportit francez pezullohet për thirrjen “Liri për Palestinën”
Ministri i transportit i Francës tha se deklaratat shkelën rregullat e komunikimit të trafikut ajror.

Punonjësi i aeroportit francez pezullohet për thirrjen “Liri për Palestinën” / TRTWorld
një ditë më parë

Thirrja “Liri për Palestinën” përmes interkomit ndaj ekuipazhit izraelit të EI AI ndërsa avioni i tyre po drejtohej drejt pistës më 11 gusht i ka kushtuar një kontrollori të trafikut ajror në Aeroportin Charles de Gaulle në Paris me humbjen e vendit të punës.

Më 12 gusht, autoritetet franceze kanë ndaluar rinovimin e vizave të punës për personelin e sigurisë të kompanisë izraelite ajrore EL AL në Paris, raportoi media izraelite, ndërsa tensionet u rritën pas planeve të Francës për të njohur shtetin palestinez.

Ky vendim vjen pas një serie incidentesh që kanë targetuar kompaninë ajrore në kryeqytetin francez. Javën e kaluar, zyra e EI AI në Paris u shkatërrua me grafite që lexonin “EI AI, kompania ajrore e gjenocidit,” gjë që detyroi kompaninë të evakuojë gjithë personelin nga qyteti.

Sipas gazetës së përditshme Yedioth Ahronoth, punonjësit – të regjistruar si staf ITAN, ose qytetarë izraelitë që punojnë në misione diplomatike – më parë kishin viza që u lejonin të jetonin dhe punonin ligjërisht në Francë. Vendimi i raportuar do të thotë se tani ata konsiderohen të punojnë dhe të qëndrojnë në vend pa leje të vlefshme.

Gazeta shtoi se shumë punonjës janë detyruar të marrin viza diplomatike të përkohshme përmes ambasadës së Izraelit në Paris, ndërsa të tjerët janë kthyer në Izrael pas dështimit për të siguruar rinovimin e vizave.

Autoritetet franceze nuk kanë dhënë asnjë konfirmim zyrtar.

Ministria e Jashtme e Izraelit i tha The Jerusalem Post se çështja po trajtohet nga ambasada e saj në Paris në koordinim me Ministrinë e Jashtme të Francës.

Tensionet u rritën midis Francës dhe Izraelit pas njoftimit të presidentit francez Emmanuel Macron për planet për të njohur një shtet palestinez në shtator.

Izraeli po përballet me kritika të shumta për luftën gjenocidale në Gaza, ku që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë gati 61.600 palestinezë.

BURIMI:TRT World
