Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha se si Ukraina ashtu edhe Rusia do të duhet t’i lëshojnë njëra-tjetrës disa territore për t’i dhënë fund luftës dhe se bisedimet e tij me presidentin rus Vlladimir Putin do të synojnë të testojnë mundësinë e një marrëveshjeje.
Në një konferencë për media në Shtëpinë e Bardhë të hënën, Trump tha se takimi i së premtes në Alaskë me Putinin do të jetë një “takim eksplorues” për të përcaktuar nëse ai është i gatshëm të arrijë një marrëveshje. Sipas tij, do t’i duhen vetëm dy minuta për të kuptuar nëse ka shanse për përparim.
“Do të shkoj të flas me Vlladimir Putinin dhe do t’i them: duhet ta ndalosh këtë luftë. Duhet ta ndalosh”, tha Trump para gazetarëve.
Ai shtoi se një takim i ardhshëm mund të përfshijë edhe presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe mund të shndërrohet në një sesion trepalësh me veten dhe Putinin.
Trump deklaroi se do të bisedojë me liderët evropianë menjëherë pas takimit me Putinin dhe se qëllimi i tij është një armëpushim i shpejtë në këtë konflikt të përgjakshëm.
Megjithatë, evropianët shprehin shqetësim se lëshimet e mëdha ndaj Rusisë mund të krijojnë probleme sigurie për Perëndimin në të ardhmen.
Rusia aktualisht kontrollon rreth një të pestën e territorit ukrainas, ndërsa Ukraina mban shumë pak territor rus.
Trump tha se ishte “pak i shqetësuar” nga qëndrimi i Zelenskyyt për mospranimin e lëshimeve territoriale dhe këmbënguli se do të ketë shkëmbime territoresh.
“Do të ketë disa shkëmbime territoresh”, tha ai.
Ai theksoi se Rusia ka pushtuar disa “territore shumë të rëndësishme” por se “do të përpiqemi t’i marrim disa prej tyre përsëri”.
Që nga fillimi i luftës në shkurt 2022, Ukraina ka kërkuar të zmbrapsë trupat ruse nga territoret e pushtuara.
Rusia e justifikon luftën me pretendimin se kërcënohej nga afrimi i Ukrainës me Perëndimin, ndërsa Kievi dhe aleatët e tij perëndimorë e konsiderojnë pushtimin si një grabitje territoriale të stilit imperial.
Zelenskyy: Qëllimi i Rusisë është të “fitojë kohë”
Po të hënën, Zelenskyy deklaroi se qëllimi i Rusisë është të “fitojë kohë” dhe jo t'i japë fund luftës.
“E shohim njësoj, dhe është e qartë se rusët thjesht duan të blejnë kohë, jo ta ndalin luftën”, shkroi Zelenskyy në X, pas bisedave telefonike me kryeministrin kanadez Mark Carney dhe presidentin lituanez Gitanas Nauseda.
Ai theksoi se asnjë vendim për të ardhmen e Ukrainës nuk duhet të merret pa pjesëmarrjen e saj dhe pa “garanci të qarta sigurie”.
Në një telefonatë me kryeministrin indian Narendra Modi, Zelenskyy tha se është e nevojshme që India të kufizojë eksportin e naftës ruse.
Nën drejtimin e Modit, India po përballet me tarifa 50 për qind nga ShBA-ja, pjesërisht për shkak të blerjeve të naftës dhe pajisjeve ushtarake nga Rusia.
Administrata e Trump e ka akuzuar New Delhin për financimin e luftës së Moskës në Ukrainë.
“Vura në dukje se është e nevojshme të kufizohet eksporti i energjisë ruse, veçanërisht i naftës, për të ulur kapacitetin dhe mundësinë e saj për të financuar vazhdimin e kësaj lufte. Është e rëndësishme që çdo lider që ka ndikim të prekshëm mbi Rusinë t’i dërgojë sinjalet e duhura Moskës”, tha Zelenskyy në X.