Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Alijev, deklaroi të enjten se vendi duhet të jetë i përgatitur për luftë në çdo moment, duke theksuar se siguria kombëtare varet nga shteti, populli dhe forcat e armatosura.
“Forcat tona të armatosura çdo minutë e çdo ditë qëndrojnë në roje të interesave dhe sigurisë së shtetit tonë. Ne po ndjekim dhe do të vazhdojmë të ndjekim burimet e mundshme të kërcënimeve”, tha Alijev gjatë një vizite në rajonin Kalbaxhar.
Ai shtoi se që nga përfundimi i Luftës së Dytë të Karabakut në vitin 2020, Azerbajxhani ka zgjeruar kapacitetet ushtarake, ka rritur numrin e njësive speciale dhe ka formuar komando të reja.
Janë blerë dronë modernë, sisteme artilerie dhe avionë luftarakë të modernizuar, ndërsa janë nënshkruar kontrata për avionë të rinj, tha ai.
“Ne duhet të jemi gjithmonë të gatshëm për luftë, sepse rrjedha e zhvillimeve globale e bën të pamundur parashikimin e asaj që do të ndodhë nesër”, theksoi Alijev.
“Nëse dikush mendon të kryejë ndonjë provokim kundër Azerbajxhanit, sërish do të pendohet. Tani e tutje do të jetojmë si një popull fitimtar dhe një shtet fitimtar.”
Duke folur për lidhjet rajonale, Alijev tha se një nga korridoret e transportit do të kalojë përmes Armenisë, duke e lidhur Azerbajxhanin me eksklavën e Nahçivanit.
“Qëndrimi ynë ka qenë gjithmonë baza në hartimin e marrëveshjes së paqes me Armeninë. Armenia e ka marrë tashmë këtë angazhim, dhe shpresoj që në vitet e ardhshme të mund të udhëtojmë me tren dhe automjet nga pjesa kryesore e Azerbajxhanit në Nahçivan”, tha ai.
Ai shtoi se kjo rrugë nuk do të lidhë vetëm territorin e Azerbajxhanit, por do të shërbejë edhe si një korridor ndërkombëtar transporti.
“Ndërtimi i hekurudhës deri në Zangilan po ecën me sukses dhe ka gjasa të përfundojë vitin e ardhshëm. Armenia gjithashtu ka marrë këtë angazhim, që është një tjetër arritje historike për ne”, theksoi Alijev.