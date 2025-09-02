Në Festivalin e 82-të Ndërkombëtar të Filmit në Venecia një i ftuar në tapetin e kuq mbante banderolë me mbishkrimin "Ne të gjithë jemi audiencë e gjenocidit" në shenjë solidariteti me Gazën para shfaqjes së filmit "The Smashing Machine".
Filmi, i drejtuar nga Benny Safdie, ka në rolin kryesor Dwayne "The Rock" Johnson në rolin e ish-mundësit, Mark Kerr. Johnson eci në tapetin e kuq së bashku me Emily Blunt, Kerr, Safdie dhe producentin David Koplan.
Bllokada e plotë e Rripit të Gazës nga Izraeli, në fuqi që nga fillimi i marsit, ka krijuar kushte katastrofike për 2.4 milionë banorët e enklavës, duke çuar në uri, sëmundje të përhapura dhe kolaps të shërbimeve thelbësore.
Izraeli ka vrarë mbi 63.500 palestinezë në luftën e tij gjenocidale në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës së tij në Gaza.