Kabineti i sigurisë i Izraelit u mblodh të martën, por nuk e shqyrtoi propozimin e fundit për armëpushim në Gaza dhe shkëmbim të burgosurve, gjë që ka nxitur kritika të ashpra nga liderët e opozitës, raportojnë mediat lokale.
Ndryshe nga seancat e kaluara të vona në mbrëmje, takimi zgjati rreth tre orë dhe u fokusua vetëm në një “informim të përgjithshëm të sigurisë”, shkruan e përditshmja Yedioth Ahronoth.
Sipas gazetës, kabineti i sigurisë do të mblidhet përsëri të dielën për të diskutuar planet ushtarake në Gaza.
Javën e kaluar, grupi palestinez i rezistencës Hamas pranoi propozimin për armëpushim të paraqitur nga ndërmjetësit e Egjiptit dhe Katarit. Ndërsa Izraeli nuk ka dhënë përgjigje, kryeministri Benjamin Netanyahu ka urdhëruar vijimin e planit për pushtimin e Qytetit të Gazës, pavarësisht paralajmërimeve nga figura ushtarake e politike izraelite se një ofensivë e tillë mund të rrezikojë pengjet.
Ditët e fundit, qeveria ka miratuar planet për pushtimin e pjesëve të mbetura të Gazës, duke filluar me evakuimin e rreth një milion banorëve nga qyteti i Gazës, përpara se ta rrethojë atë dhe të dërgojë trupa në lagje, e më pas drejt kampeve të refugjatëve në Gazën qendrore.
Transmetuesi publik izraelit KAN njoftoi se pesë ministra munguan në mbledhjen e së martës: ministri i Financave Bezalel Smotrich, ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, ministri i Jashtëm Gideon Saar, ministri i Çështjeve Strategjike Ron Dermer dhe ministrja e Transportit Miri Regev.
Sipas Kanalit 12, mbledhja u shty që ministrat të mund të merrnin pjesë në një darkë të këshillit të kolonëve në Jeruzalem.
“Unë nuk e kuptoj pse u thirrëm për këtë diskutim të panevojshëm”, citohet të ketë thënë një ministër për KAN.
Ai shtoi se disa ministra e konsideruan takimin “të mërzitshëm”, ndërsa disa prej tyre dilnin shpesh për të marrë ushqim jashtë sallës.
Lideri i opozitës Yair Lapid e dënoi mosdiskutimin e propozimit të fundit për shkëmbim në Gaza.
“Mbajtja e kabinetit pa diskutuar marrëveshjen për pengjet është edhe një turp moral për qeverinë që nga 7 tetori”, shkroi ai në platformën sociale X, duke iu referuar koalicionit të ekstremit të djathtë të Netanyahut.
“Ka një marrëveshje mbi tavolinë që mund t’i sjellë pengjet në shtëpi dhe të përfundojë luftën”, shtoi ai.
Tel Avivi vlerëson se në Gaza mbahen 50 pengje izraelite, përfshirë 20 të gjallë. Sipas raporteve palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut dhe mediave, mbi 10.400 palestinezë mbahen në burgjet izraelite, ku përballen me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore, gjë që ka shkaktuar shumë vdekje.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë pothuajse 63.000 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila tashmë përballet me uri.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po ashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës në enklavë.