University of Maryland har indvilget i at betale et forlig på 100.000 dollars til pro-palæstinensiske studenteraktivister for at have krænket deres ytringsfrihed ved ulovligt at undertrykke en studenterledet mindehøjtidelighed for Gaza i oktober 2024.

Sagsøgerne, University of Maryland Students for Justice in Palestine (UMD SJP), blev repræsenteret af menneskerettighedsorganisationerne Palestine Legal og Council on American-Islamic Relations (CAIR). Retssagen blev anlagt, efter at universitetet forsøgte at aflyse begivenheden, som UMD SJP stod bag, med henvisning til trusler mod administrationen fra både zionister og Ku Klux Klan som begrundelse for indgrebet.

Ifølge Palestine Legal er dette “den højeste økonomiske straf nogensinde pålagt et amerikansk universitet for at have krænket pro-palæstinensiske studerendes ytringsfrihed”.

Daniela Colombi, en af de ledende aktivister i UMD SJP, udtalte: