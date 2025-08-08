University of Maryland har indvilget i at betale et forlig på 100.000 dollars til pro-palæstinensiske studenteraktivister for at have krænket deres ytringsfrihed ved ulovligt at undertrykke en studenterledet mindehøjtidelighed for Gaza i oktober 2024.
Sagsøgerne, University of Maryland Students for Justice in Palestine (UMD SJP), blev repræsenteret af menneskerettighedsorganisationerne Palestine Legal og Council on American-Islamic Relations (CAIR). Retssagen blev anlagt, efter at universitetet forsøgte at aflyse begivenheden, som UMD SJP stod bag, med henvisning til trusler mod administrationen fra både zionister og Ku Klux Klan som begrundelse for indgrebet.
Ifølge Palestine Legal er dette “den højeste økonomiske straf nogensinde pålagt et amerikansk universitet for at have krænket pro-palæstinensiske studerendes ytringsfrihed”.
Daniela Colombi, en af de ledende aktivister i UMD SJP, udtalte:
“Denne juridiske sejr bekræfter vores beskyttede rettigheder til at demonstrere og tale imod det amerikansk-israelske folkedrab på palæstinenserne – og vi vil fortsætte med at udøve disse rettigheder”.
Hun tilføjede, at “hver eneste dollar af UMD’s straf på 100.000 dollars for at forbyde vores Gaza-mindehøjtidelighed vil blive brugt på at organisere for et frit Palæstina og for kollektiv frigørelse”.
Forliget indebærer desuden, at universitetet offentligt skal anerkende UMD SJP som en studenterorganisation med en såkaldt “good standing” status. Dette punkt er vigtigt, da mange universiteter i USA har brugt taktikken med at fratage pro-palæstinensiske organisationer deres officielle status for at hæmme deres mulighed for frit at demonstrere på campus.