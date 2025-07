Myndighederne i Nantucket i den amerikanske delstat Massachusetts har beskyldt det danskejede selskab bag havvindmølleprojektet ”Vineyard Wind” for ikke at svare på deres sikkerhedshenvendelser, efter en større ulykke på øen sidste år.

Det rapporterer AP tirsdag.

Ulykken skete i havvindmølleparken ud for Nantuckets kyst sidste sommer, hvor dele af en ødelagt vindmøllevinge faldt i Atlanterhavet og skyllede i land under øens turistsæson.

“Vineyard Wind” er en joint venture mellem danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Avangrid Renewables i partnerskab med spanske Iberdrola.

De lokale myndigheder i Nantucket påstår, at udviklerne bag projektet, som er USA’s første havmøllepark i stor skala, ikke er vendt tilbage på henvendelser omkring sikkerhed siden Trump blev genvalgt til præsidentposten.

Bestyrelsen har givet Vineyard Wind en frist på to uger til at svare på en række krav, herunder at virksomheden overholder fristerne for at underrette lokale myndigheder i tilfælde af nødsituationer.

Medlem af lokalbestyrelsen, Brooke Mohr, mener, at Trumps udtrykte skepsis over for havmølleprojekter er årsagen til selskabets “manglende kommunikation”.

“Vi mener, at de er bekymrede for ændringerne i politik på føderalt niveau og over granskning fra den nye administration, som har beordret en gennemgang af praksis for godkendelse af havvindprojekter”, sagde Mohr under et pressemøde, ifølge AP.

“Men at gemme sig er ikke løsningen på deres problemer, og det er heller ikke løsningen på vores problemer”, tilføjede hun.

Lokale myndigheder anklagede tirsdag Vineyard Wind for ikke at overholde en kontrakt, som de indgik med Nantucket for fem år siden. Aftalen kræver, at selskabet holder løbende kontakt med byen under alle faser af projektet.

Vineyard Wind har ikke umiddelbart svaret på AP’s anmodning om en kommentar.