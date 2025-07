BlackRock har ifølge Bloomberg News bedt ansatte, der rejser til Kina i forretningsøjemed, om at bruge midlertidige lånetelefoner og undgå brug af virksomhedens bærbare computere.

Med henvisning til et internt notat skriver mediet, at verdens største kapitalforvalter har oplyst, at det ikke er tilladt at bruge virksomhedens enheder – herunder iPhones og iPads – under ophold i Kina.

Ifølge rapporten har BlackRock desuden forbudt brugen af fjernadgang til virksomhedens bærbare computere. Medarbejdere vil heller ikke have adgang til BlackRocks netværk under private rejser til Kina, fremgår det.

Reuters har ikke umiddelbart kunnet verificere oplysningerne, og BlackRock har ikke reageret på en anmodning om kommentar.