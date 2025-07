Tyrkiet vil levere naturgas fra Aserbajdsjan til Syrien – og det starter allerede i denne uge.

Det annoncerer energiminister Alparslan Bayraktar.

Det vil være den første energioverførsel af sin slags siden begyndelsen på Syriens borgerkrig i 2011.

“Vi vil begynde at eksportere naturgas fra Aserbajdsjan til Aleppo via Kilis (en tyrkisk provins nær den syriske grænse)”, udtalte en embedsmand onsdag.

Initiativet følger en aftale, der blev indgået i maj mellem tyrkiske og syriske embedsmænd.

På det tidspunkt sagde den syriske energiminister Mohammad al-Bashir, at Damaskus og Ankara var blevet enige om naturgasleverancer gennem en nordlig rørledning for at imødekomme Syriens akutte energibehov.

Syriens elnet og infrastruktur blev destrueret under den 14 år lange konflikt. De fleste regioner, inklusive større byområder, oplever fortsat strømafbrydelser på over 20 timer dagligt.

Gas-aftalen kommer blot få måneder efter, at en ny syrisk administration overtog magten efter Bashar al Assads afsættelse i december.

Den nye administration har prioriteret genopbygning af kritisk infrastruktur og sikring af brændstofforsyninger.

Gasrige Aserbajdsjan er en mangeårig allieret til Tyrkiet, som har tætte forbindelser til Syriens nye administration.

Tidligere på måneden underskrev SOCAR, Aserbajdsjans statslige olieselskab, et forståelsespapir med Syrien under præsident Ahmed al Sharaas officielle besøg i Baku.

Aftalen, der er koordineret igennem Tyrkiet, har til formål at levere naturgas til Syrien og markerer et vigtigt skridt i Bakus voksende engagement i landets økonomiske genrejsning.