WhatsApp har i første halvdel af året blokeret mere end 6,8 millioner konti, der har været knyttet til svindelaktiviteter.

Det oplyser moderselskabet Meta i en pressemeddelelse tirsdag.

“Som led i vores proaktive indsats for at beskytte brugerne mod svindel, har WhatsApp identificeret og lukket over 6,8 millioner konti tilknyttet svindelnetværk”, lyder det fra virksomheden.

Meta tilføjer, at mange af kontiene blev lukket, før de nåede at blive brugt, takket være efterforskning og styrket håndhævelse.

Ifølge selskabet opererer svindelcentre ofte med flere metoder samtidigt – herunder kryptosvindel og pyramidespil. Et typisk advarselstegn er krav om forudbetaling mod lovede gevinster.

Sikkerhedstips