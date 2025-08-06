WhatsApp har i første halvdel af året blokeret mere end 6,8 millioner konti, der har været knyttet til svindelaktiviteter.
Det oplyser moderselskabet Meta i en pressemeddelelse tirsdag.
“Som led i vores proaktive indsats for at beskytte brugerne mod svindel, har WhatsApp identificeret og lukket over 6,8 millioner konti tilknyttet svindelnetværk”, lyder det fra virksomheden.
Meta tilføjer, at mange af kontiene blev lukket, før de nåede at blive brugt, takket være efterforskning og styrket håndhævelse.
Ifølge selskabet opererer svindelcentre ofte med flere metoder samtidigt – herunder kryptosvindel og pyramidespil. Et typisk advarselstegn er krav om forudbetaling mod lovede gevinster.
Sikkerhedstips
WhatsApp har lanceret en ny sikkerhedsfunktion til gruppechats, der aktiveres, når man bliver tilføjet af nogen, der ikke er i ens kontaktliste.
Brugeren får mulighed for straks at forlade gruppen uden at åbne chatten, og notifikationer for gruppen forbliver slået fra, medmindre man selv vælger at blive.
Derudover tester platformen advarsler for ukendte kontakter, som vises før man starter en samtale med personer uden for ens adressebog. Disse advarsler skal give kontekst og opfordre til forsigtighed.
Meta advarer om, at svindlere ofte bruger lokkemidler som løfter om hurtige penge, falske investeringer eller trusler om ubetalte regninger for at narre ofre.
Virksomheden opfordrer alle brugere til at være på vagt over for ukendte henvendelser online – især når nogen beder om penge eller følsomme oplysninger.