Thailandske og cambodjanske embedsmænd mødtes mandag i Malaysia, mens våbenhvilen mellem de to nabolande stadig står ved magt, fremgår det af en officiel udtalelse.

Repræsentanter fra begge lande førte forhandlinger forud for torsdagens møde i General Border Committee (GBC), som forventes at sætte retningen for en bredere aftrapningsplan i regi af Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) og bilateralt militært samarbejde.

Forholdet mellem Thailand og Cambodja er forværret i de seneste uger, efter at spændinger eskalerede til blandt andet luftangreb, der har ført til adskillige døde og sårede og som endte med en våbenhvile den 28. juli.

Søndag holdte Malaysias forsvarsminister, Mohamed Khaled Nordin, en videokonference med sine cambodjanske og thailandske kolleger, general Tea Seiha og general Natthaphon Narkphanit.

Den malaysiske forsvarsminister oplyste, at det kommende GBC-møde vil have observatører fra Malaysia, USA og Kina – et udtryk for international interesse i at sikre en fredelig løsning på grænsekonflikten.