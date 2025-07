Mindst én cambodjansk civilperson er blevet dræbt, og fem andre såret under grænsekampe med Thailand, oplyser en embedsmand fra Oddar Meanchey-provinsen i Cambodja.

Det er anden dag i træk med voldelige sammenstød mellem de to sydøstasiatiske lande.

Ifølge Meth Meas Pheakdey, talsmand for provinsadministrationen i Oddar Meanchey, fandt kampene sted i Banteay Ampil-distriktet nær det omstridte grænseområde.

Omkring 1.500 cambodjanske familier er blevet evakueret til sikre områder, skrev han på Facebook.

Samtidig oplyser det thailandske sundhedsministerium, at 15 thailændere er blevet dræbt under de seneste sammenstød. Opdateringen kom tidligt fredag.

Spændingerne udvikler sig til væbnet konflikt

Siden maj har spændingerne været stigende, efter at thailandske og cambodjanske tropper udvekslede ild i et mindre grænseområde, som begge lande gør krav på. En cambodjansk soldat blev dræbt, og begge parter hævder at have handlet i selvforsvar.

Selvom regeringerne efterfølgende blev enige om at nedtrappe situationen, blev retorikken skærpet med trusler om ikke-militære modsvar, hvilket har holdt spændingerne i live.

Thailand har siden strammet kontrollen ved grænsen og begrænset overgangen til udelukkende at omfatte studerende, patienter og nødstedte. Torsdag meddelte thailandske myndigheder en total lukning af grænsen.

Som modsvar har Cambodja blandt andet forbudt thailandske film og tv-programmer og stoppet importen af thailandsk brændstof, frugt og grøntsager.