SYDØSTASIEN
Myanmars fungerende præsident U Myint Swe er død
Myint Swe blev fungerende præsident, efter militæret overtog magten i 2021.
Myanmars fungerende præsident Myint Swe. / AP
13 timer siden

Myanmars fungerende præsident, U Myint Swe, døde torsdag morgen i en alder af 74 år.

Det oplyser landets nationale forsvars- og sikkerhedsråd.

Ifølge lokale medier havde Myint Swe, været i kritisk tilstand og blev behandlet på intensivafdelingen på et militærhospital i hovedstaden Naypyitaw.

Siden begyndelsen af 2023 havde han haft nedsat bevægelighed og svært ved at spise. Undersøgelser viste, at han led af Parkinsons sygdom og relaterede neurologiske lidelser.

Han modtog også behandling på Mount Elizabeth Medical Center i Singapore i april sidste år.

Myint Swe overtog posten som fungerende præsident, da militæret i februar 2021 væltede den demokratisk valgte regering ledet af Aung San Suu Kyi.

