Siden begyndelsen af 2023 havde han haft nedsat bevægelighed og svært ved at spise. Undersøgelser viste, at han led af Parkinsons sygdom og relaterede neurologiske lidelser.

Han modtog også behandling på Mount Elizabeth Medical Center i Singapore i april sidste år.

Myint Swe overtog posten som fungerende præsident, da militæret i februar 2021 væltede den demokratisk valgte regering ledet af Aung San Suu Kyi.