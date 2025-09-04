Søge- og redningsoperationer er i gang i det østlige Afghanistan, efter at et kraftigt jordskælv sent søndag dræbte mindst 2.205 mennesker og efterlod tusinder sårede, oplyser en talsmand for Taleban-regeringen.
Hamdullah Fitrat, der fremlagde de opdaterede tal, sagde, at rednings- og eftersøgningsarbejdet fortsætter. “Der er sat telte op til de berørte, og levering af førstehjælp og nødforsyninger er i gang”, forklarede han.
Rahimullah Hamzala, talsmand for de lokale sikkerhedsstyrker i Kunar-provinsen, sagde torsdag, at det samlede antal døde og sårede har passeret 5.000.
“Da mange mennesker stadig er fanget under murbrokkerne kan dødstallet stige yderligere, mens eftersøgningen fortsætter”, advarede han.
Appel om international støtte
Myndighederne i Kabul afventer stadig tal fra Nangarhar, Laghman og Panjshir provinserne, der også blev ramt af skælvet. I Nangarhar er mindst 12 dødsfald allerede bekræftet.
Hjælpeorganisationer siger, at ødelæggelsernes omfang er overvældende, og har opfordret til hurtig international støtte for at forhindre en dybere krise.
Tyrkiet har sendt 25 tons nødhjælp, herunder telte, hygiejnesæt og mad, mens Pakistan, Iran, Kina, Indien og flere vestlige lande har lovet bistand.
Ifølge US Geological Survey ramte jordskælvet klokken 23:47 lokal tid, omkring 27 kilometer nordøst for Jalalabad i en dybde på blot otte kilometer. De fleste indbyggere sov, da skælvet ramte.