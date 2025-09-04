Søge- og redningsoperationer er i gang i det østlige Afghanistan, efter at et kraftigt jordskælv sent søndag dræbte mindst 2.205 mennesker og efterlod tusinder sårede, oplyser en talsmand for Taleban-regeringen.

Hamdullah Fitrat, der fremlagde de opdaterede tal, sagde, at rednings- og eftersøgningsarbejdet fortsætter. “Der er sat telte op til de berørte, og levering af førstehjælp og nødforsyninger er i gang”, forklarede han.

Rahimullah Hamzala, talsmand for de lokale sikkerhedsstyrker i Kunar-provinsen, sagde torsdag, at det samlede antal døde og sårede har passeret 5.000.

“Da mange mennesker stadig er fanget under murbrokkerne kan dødstallet stige yderligere, mens eftersøgningen fortsætter”, advarede han.

Appel om international støtte