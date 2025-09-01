Mindst 500 mennesker har mistet livet, og yderligere 1.000 er blevet såret, efter et jordskælv søndag aften ramte det østlige Afghanistan, rapporterer det statslige medie Radio Television Afghanistan (RTA).
Taliban-ledede sundhedsmyndigheder i Kabul oplyser, at de fortsat arbejder på at bekræfte det officielle dødstal, da flere af de ramte områder er svært tilgængelige.
Tidligere havde landets informationsministerium fortalt Anadolu, at mere end 250 var omkommet, og 500 var såret i jordskælvet, der havde en styrke på 6,0.
Ifølge US Geological Survey (USGS) fandt skælvet sted klokken 19.17 GMT, 27 kilometer øst-nordøst for Jalalabad, i en dybde af 8 kilometer.
En kilde fra ministeriet fortalte Anadolu, at der er rapporteret om ofre i distrikterne Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi og Chapa Dara i Kunar-provinsen.
Han understregede, at tallene endnu ikke er endelige, da myndighederne stadig er i kontakt med beboere i flere afsides områder, og nødhjælpshold er på vej frem.
Veje til Dewa Gul i Sawki-distriktet og Mazar Dara i Nur Gul-distriktet er blevet blokeret af jordskred, hvilket vanskeliggør redningsarbejdet, tilføjede han.
Lokale beskriver det som et af de kraftigste jordskælv, landet har oplevet.
Talsmand for Afghanistans midlertidige administration, Zabihullah Mujahid, bekræftede, at jordskælvet har kostet menneskeliv.
“Desværre har aftenens jordskælv forårsaget tab af menneskeliv og materielle skader i flere af vores østlige provinser”, skrev han på X.
Han tilføjede, at lokale myndigheder og borgere arbejder på redningsaktioner, og at redningshold fra centrale og nærliggende provinser er sendt af sted for at hjælpe.
“Alle tilgængelige ressourcer vil blive taget i brug”, understregede Mujahid.
Ifølge USGS ramte mindst to efterskælv med en styrke på 5,2 det samme område efter hovedskælvet.