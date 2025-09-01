Mindst 500 mennesker har mistet livet, og yderligere 1.000 er blevet såret, efter et jordskælv søndag aften ramte det østlige Afghanistan, rapporterer det statslige medie Radio Television Afghanistan (RTA).

Taliban-ledede sundhedsmyndigheder i Kabul oplyser, at de fortsat arbejder på at bekræfte det officielle dødstal, da flere af de ramte områder er svært tilgængelige.

Tidligere havde landets informationsministerium fortalt Anadolu, at mere end 250 var omkommet, og 500 var såret i jordskælvet, der havde en styrke på 6,0.

Ifølge US Geological Survey (USGS) fandt skælvet sted klokken 19.17 GMT, 27 kilometer øst-nordøst for Jalalabad, i en dybde af 8 kilometer.

En kilde fra ministeriet fortalte Anadolu, at der er rapporteret om ofre i distrikterne Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi og Chapa Dara i Kunar-provinsen.

Han understregede, at tallene endnu ikke er endelige, da myndighederne stadig er i kontakt med beboere i flere afsides områder, og nødhjælpshold er på vej frem.

Veje til Dewa Gul i Sawki-distriktet og Mazar Dara i Nur Gul-distriktet er blevet blokeret af jordskred, hvilket vanskeliggør redningsarbejdet, tilføjede han.