en dag siden
Et jordskælv med en styrke på 7,5 ramte torsdag syd for Chile i Drakestrædet, ifølge US Geological Survey (USGS).
Skælvet blev registreret i en dybde på omkring 10,8 kilometer.
Rystelserne kunne mærkes i flere byer både i Chile og i nabolandet Argentina.
Der er foreløbigt ingen meldinger om skader.
Efter jordskælvet udsendte Chiles Navy Hydrographic and Oceanographic Service (SHOA) en tsunamivarsel og beordrede evakuering af kystområder.
Mens jordskælvet først udløste frygt for farlige tsunamibølger, bekræftede Pacific Tsunami Warning Center senere i en mail til Bloomberg, at faren var drevet over.
Eventuelle kystbølger ventes ikke at overstige 0,3 meter i højden, tilføjede centret.