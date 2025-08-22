NORD- OG SYDAMERIKA
1 minut læsning
Kraftigt jordskælv på 7,5 rammer syd for Chile
Rystelserne kunne mærkes i flere byer både i Chile og i nabolandet Argentina.
Kraftigt jordskælv på 7,5 rammer syd for Chile
Der er foreløbigt ingen meldinger om skader. (Arkivfoto) / AP
en dag siden

Et jordskælv med en styrke på 7,5 ramte torsdag syd for Chile i Drakestrædet, ifølge US Geological Survey (USGS).

Skælvet blev registreret i en dybde på omkring 10,8 kilometer.

Rystelserne kunne mærkes i flere byer både i Chile og i nabolandet Argentina.

Der er foreløbigt ingen meldinger om skader.

Anbefalet

Efter jordskælvet udsendte Chiles Navy Hydrographic and Oceanographic Service (SHOA) en tsunamivarsel og beordrede evakuering af kystområder.

Mens jordskælvet først udløste frygt for farlige tsunamibølger, bekræftede Pacific Tsunami Warning Center senere i en mail til Bloomberg, at faren var drevet over.

Eventuelle kystbølger ventes ikke at overstige 0,3 meter i højden, tilføjede centret.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us