Et jordskælv med en styrke på 7,5 ramte torsdag syd for Chile i Drakestrædet, ifølge US Geological Survey (USGS).

Skælvet blev registreret i en dybde på omkring 10,8 kilometer.

Rystelserne kunne mærkes i flere byer både i Chile og i nabolandet Argentina.

Der er foreløbigt ingen meldinger om skader.