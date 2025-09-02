Dødstallet efter det ødelæggende jordskælv, der ramte det østlige Afghanistan søndag aften, er steget til over 1.400, oplyser en talsmand for den midlertidige regering.
Ifølge Røde Halvmåne i Afghanistan er mindst 3251 personer blevet såret, mens jordskælvet har lagt over 8.000 hjem i ruiner.
Det er det tredje store jordskælv, der har ramt det krigshærgede land siden 2021.
US Geological Survey registrerede skælvet kl. 23.47 lokal tid, med epicenter 27 kilometer østnordøst for Jalalabad i en dybde af otte kilometer. Skælvet ramte, mens størstedelen af befolkningen sov.
Den hårdest ramte provins er Kunar, hvor flere landsbyer er blevet jævnet med jorden.
Abdul Ghani, talsmand for den midlertidige afghanske administration i Kunar, fortæller, at rednings- og nødhjælpsfolk befinder sig i de berørte områder.
“Dødstallet kan stige yderligere, da mange stadig ligger under murbrokkerne”, sagde han. Ifølge Ghani er dusinvis af huse blevet ødelagt i distrikterne Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi og Chapa Dara.
Mandag sendte regeringen nødhjælp og medicinske hold til området, og yderligere bistand er på vej fra Kabul.
Flere lande – heriblandt nabolandene Pakistan, Iran, Kina og Indien samt vestlige nationer – har lovet at sende hjælp.
En FN-repræsentant sagde tirsdag, at afspærrede veje har været den største udfordring for redningsarbejdet. I de hårdt ramte bjergområder er indsatsen i høj grad afhængig af helikoptere.
“Der har været mange jordskred og stenskred, og adgangen var stærkt begrænset i de første 24 timer”, udtalte Indrika Ratwatte, FN’s humanitære koordinator i Afghanistan, på et pressemøde i Kabul.
“Den største udfordring er at nå ud til de fjerntliggende områder, hvor vejforbindelserne er ødelagt”, tilføjede han.