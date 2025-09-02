Dødstallet efter det ødelæggende jordskælv, der ramte det østlige Afghanistan søndag aften, er steget til over 1.400, oplyser en talsmand for den midlertidige regering.

Ifølge Røde Halvmåne i Afghanistan er mindst 3251 personer blevet såret, mens jordskælvet har lagt over 8.000 hjem i ruiner.

Det er det tredje store jordskælv, der har ramt det krigshærgede land siden 2021.

US Geological Survey registrerede skælvet kl. 23.47 lokal tid, med epicenter 27 kilometer østnordøst for Jalalabad i en dybde af otte kilometer. Skælvet ramte, mens størstedelen af befolkningen sov.

Den hårdest ramte provins er Kunar, hvor flere landsbyer er blevet jævnet med jorden.

Abdul Ghani, talsmand for den midlertidige afghanske administration i Kunar, fortæller, at rednings- og nødhjælpsfolk befinder sig i de berørte områder.