Præsidenten for De Forenede Arabiske Emirater (FAE), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, har sagt, at et israelsk angreb på Doha bringer sikkerheden og stabiliteten i regionen i fare.

Den emiratarabiske leder ankom til Qatar på et "broderligt besøg" onsdag, dagen efter at et israelsk luftangreb dræbte fem Hamas-medlemmer og en qatarsk sikkerhedsmedarbejder i Doha tirsdag.

Han blev personligt modtaget af Qatars emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, i lufthavnen, ifølge lokale medier.

De to ledere drøftede "de dybt rodfæstede broderlige relationer" mellem FAE og Qatar samt det israelske angreb på qatarsk territorium, rapporterede WAM.