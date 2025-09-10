GOLFEN
FAE-leder i Doha: Israelsk angreb på Qatar truer regional sikkerhed
Al Nahyan understregede sin nations solidaritet med Qatar og sin “urokkelige støtte til alle tiltag for at sikre dets suverænitet".
De to ledere drøftede "de dybt rodfæstede broderlige relationer" mellem FAE og Qatar samt det israelske angreb på qatarsk territorium. / Reuters
10. september 2025

Præsidenten for De Forenede Arabiske Emirater (FAE), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, har sagt, at et israelsk angreb på Doha bringer sikkerheden og stabiliteten i regionen i fare.

Den emiratarabiske leder ankom til Qatar på et "broderligt besøg" onsdag, dagen efter at et israelsk luftangreb dræbte fem Hamas-medlemmer og en qatarsk sikkerhedsmedarbejder i Doha tirsdag.

Han blev personligt modtaget af Qatars emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, i lufthavnen, ifølge lokale medier.

De to ledere drøftede "de dybt rodfæstede broderlige relationer" mellem FAE og Qatar samt det israelske angreb på qatarsk territorium, rapporterede WAM.

Al Nahyan understregede sin nations solidaritet med Qatar og sin “urokkelige støtte til alle tiltag for at sikre dets suverænitet, territoriale integritet og befolkningens sikkerhed”.

Israels "kriminelle angreb udgjorde en overtrædelse af Qatars suverænitet og alle internationale love og normer", sagde han og understregede, at sådanne handlinger truer regionens sikkerhed, stabilitet og fredsudsigter.

Det israelske luftangreb på Doha har mødt en bølge af fordømmelser, der kritiserer handlingen som en åbenlys overtrædelse af Qatars suverænitet og international lov.

Qatar har sammen med Egypten og USA været mæglere i indirekte forhandlinger mellem Israel og Hamas om en potentiel fangeudveksling og våbenhvileaftale.

