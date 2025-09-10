USA’s præsident Donald Trump har sagt, at Israels angreb på Qatar blev beordret af premierminister Benjamin Netanyahu – ikke af Washington.

“Dette var en beslutning taget af premierminister Netanyahu, det var ikke en beslutning taget af mig”, skrev Trump på Truth Social.

“Jeg gav øjeblikkeligt ordre til den særlige udsending Steve Witkoff om at informere qatarierne om det forestående angreb, hvilket han gjorde, men desværre for sent til at stoppe det”, tilføjede han.

Qatars udenrigsministerium afviste Det Hvide Hus’ påstande om, at Doha havde fået besked på forhånd, og sagde, at en amerikansk meddelelse først ankom, mens eksplosionerne allerede var i gang.

Doha fordømte angrebet som en “åbenlys krænkelse af international lov” og en trussel mod landets suverænitet og sikkerhed.