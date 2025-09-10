KONFLIKT
2 minut læsning
Trump om angreb på Qatar: Netanyahu handlede alene
“Dette var en beslutning taget af premierminister Netanyahu, det var ikke en beslutning taget af mig”, skrev Trump på Truth Social.
Trump om angreb på Qatar: Netanyahu handlede alene
Qatars udenrigsministerium afviste Det Hvide Hus’ påstande om, at Doha havde fået besked på forhånd. / AP
10. september 2025

USA’s præsident Donald Trump har sagt, at Israels angreb på Qatar blev beordret af premierminister Benjamin Netanyahu – ikke af Washington.

“Dette var en beslutning taget af premierminister Netanyahu, det var ikke en beslutning taget af mig”, skrev Trump på Truth Social.

“Jeg gav øjeblikkeligt ordre til den særlige udsending Steve Witkoff om at informere qatarierne om det forestående angreb, hvilket han gjorde, men desværre for sent til at stoppe det”, tilføjede han.

Qatars udenrigsministerium afviste Det Hvide Hus’ påstande om, at Doha havde fået besked på forhånd, og sagde, at en amerikansk meddelelse først ankom, mens eksplosionerne allerede var i gang.

Doha fordømte angrebet som en “åbenlys krænkelse af international lov” og en trussel mod landets suverænitet og sikkerhed.

Anbefalet

Trump sagde, at han havde talt med Netanyahu efter angrebet, hvor den israelske leder havde fortalt ham, at han ønskede at “skabe fred”.

Trump ringede også til Qatars emir, sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, og forsikrede ham om, at en sådan hændelse ikke ville gentage sig.

“At bombe inde i Qatar, en suveræn nation og en nær allieret af USA, som arbejder meget hårdt og tager risici sammen med os for at skabe fred, gavner hverken Israel eller USA’s mål”, skrev Trump, som gentog tidligere udtalelser fra Det Hvide Hus’ pressesekretær Karoline Leavitt.

Trump sagde, at han havde givet udenrigsminister Marco Rubio besked på at færdiggøre en forsvarssamarbejdsaftale med Qatar, som et signal om Washingtons vilje til at styrke båndene trods hændelsen.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us