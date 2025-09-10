USA’s præsident Donald Trump har sagt, at Israels angreb på Qatar blev beordret af premierminister Benjamin Netanyahu – ikke af Washington.
“Dette var en beslutning taget af premierminister Netanyahu, det var ikke en beslutning taget af mig”, skrev Trump på Truth Social.
“Jeg gav øjeblikkeligt ordre til den særlige udsending Steve Witkoff om at informere qatarierne om det forestående angreb, hvilket han gjorde, men desværre for sent til at stoppe det”, tilføjede han.
Qatars udenrigsministerium afviste Det Hvide Hus’ påstande om, at Doha havde fået besked på forhånd, og sagde, at en amerikansk meddelelse først ankom, mens eksplosionerne allerede var i gang.
Doha fordømte angrebet som en “åbenlys krænkelse af international lov” og en trussel mod landets suverænitet og sikkerhed.
Trump sagde, at han havde talt med Netanyahu efter angrebet, hvor den israelske leder havde fortalt ham, at han ønskede at “skabe fred”.
Trump ringede også til Qatars emir, sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, og forsikrede ham om, at en sådan hændelse ikke ville gentage sig.
“At bombe inde i Qatar, en suveræn nation og en nær allieret af USA, som arbejder meget hårdt og tager risici sammen med os for at skabe fred, gavner hverken Israel eller USA’s mål”, skrev Trump, som gentog tidligere udtalelser fra Det Hvide Hus’ pressesekretær Karoline Leavitt.
Trump sagde, at han havde givet udenrigsminister Marco Rubio besked på at færdiggøre en forsvarssamarbejdsaftale med Qatar, som et signal om Washingtons vilje til at styrke båndene trods hændelsen.