OVERSVØMMELSER
15 døde, 17 savnet efter voldsomme oversvømmelser i det nordvestlige Pakistan
De nye dødsfald bringer det landsdækkende antal omkomne op på 328 i den igangværende monsunperiode siden 26. juni.
Halvdelen af det samlede antal dødsfald er rapporteret i den østlige Punjab-provins. / Reuters
15. august 2025

Oversvømmelser udløst af kraftig regn ramte det nordvestlige Pakistan tidligt fredag og kostede mindst 15 mennesker livet, mens yderligere 17 er meldt savnet, oplyser redningstjenesten.

I Tehsil Salarzai-området i Bajaur-distriktet forårsagede kraftig regn og skybrud omfattende oversvømmelser og skyllede flere huse væk, fremgår det af en erklæring fra Rescue 1122 i Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Foreløbigt er otte personer omkommet, fire såret og 17 savnet, tilføjer erklæringen.

“De sårede er blevet bragt til lokale hospitaler, mens eftersøgningen af de savnede fortsætter”, siger Amjid Khan, distriktschef for Rescue 1122.

I en separat hændelse mistede mindst fem mennesker livet, og fire andre blev såret, da et hus styrtede sammen i Sori Paw-området i Dir Lower-distriktet efter kraftig regn.

I Mansehra-distriktet i KP omkom to personer, og én blev såret, da en bil blev ført væk af oversvømmelser.

De nye dødsfald bringer det landsdækkende antal omkomne op på 328 i den igangværende monsunperiode siden 26. juni. Over 740 andre er blevet såret, ifølge National Disaster Management Authority.

Halvdelen af dødsfaldene og mere end 582 tilskadekomster er rapporteret fra den østlige Punjab-provins, der er hårdest ramt af den nuværende monsunperiode.

De kraftige regnskyl har også udløst jordskred flere steder i KP og Gilgit-Baltistan-regionen, mens myndighederne kæmper for at evakuere strandede borgere.

Monsunregn, som typisk varer fra juni til september, forårsager ofte ødelæggelser i hele Sydasien, herunder Pakistan – men klimaforandringer har i de senere år gjort dem både mere uforudsigelige og mere intense.

