Oversvømmelser udløst af kraftig regn ramte det nordvestlige Pakistan tidligt fredag og kostede mindst 15 mennesker livet, mens yderligere 17 er meldt savnet, oplyser redningstjenesten.

I Tehsil Salarzai-området i Bajaur-distriktet forårsagede kraftig regn og skybrud omfattende oversvømmelser og skyllede flere huse væk, fremgår det af en erklæring fra Rescue 1122 i Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Foreløbigt er otte personer omkommet, fire såret og 17 savnet, tilføjer erklæringen.

“De sårede er blevet bragt til lokale hospitaler, mens eftersøgningen af de savnede fortsætter”, siger Amjid Khan, distriktschef for Rescue 1122.

I en separat hændelse mistede mindst fem mennesker livet, og fire andre blev såret, da et hus styrtede sammen i Sori Paw-området i Dir Lower-distriktet efter kraftig regn.