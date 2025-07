Australien har oplevet en “dramatisk stigning” i antallet af anti-muslimske hændelser siden 7. oktober 2023, og især kvinder og piger er blevet ramt, rapporterer den australske tv-station SBS News mandag.

Ifølge Nora Amath, direktør for Islamophobia Register Australia, udgør kvinder og piger omkring 75 procent af de registrerede ofre, mens de fleste gerningsmænd er ikke-muslimske mænd.

Amath fremhæver, at geopolitiske begivenheder kan fungerer som katalysator for islamofobi i Australien, men understreger, at de ikke er den eneste forklaring.

“Politisk retorik har stor betydning for, om vi ser en stigning eller et fald i antallet af indrapporterede hændelser”, siger hun.

“Vi taler om tusindvis af hændelser… For mange muslimske kvinder, der bærer tørklæde, er islamofobiske hændelser blevet en del af dét at være muslim i Australien”.

En rapport udgivet i marts viste en markant stigning i overfald, chikane og trusler rettet mod muslimer i Australien i perioden fra januar 2023 til november 2024.

Rapporten bygger på indberetninger til Islamophobia Register, og forskere fra Monash og Deakin-universiteterne analyserede over 600 fysiske og digitale hændelser.