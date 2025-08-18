En planlagt foredragsturné med en højreorienteret israelsk politiker blev mandag aflyst, efter at den australske regering valgte at annullere hans visum – en afgørelse, arrangørerne kalder “ondsindet antisemitisme”.

Simcha Rothman, hvis parti er en del af Israels premierminister Benjamin Netanyahus regeringskoalition, skulle have talt ved arrangementer organiseret af foreningen Australian Jewish Association.

Men indenrigsminister Tony Burke sagde, at Australien ikke vil acceptere folk, der kommer til landet for at “sprede splittelse”.

“Hvis du kommer til Australien for at sprede et budskab om had og splittelse, vil vi ikke have dig her”, sagde han. “Australien skal være et land, hvor alle kan være trygge og føle sig trygge”.