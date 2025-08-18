AUSTRALIEN
1 minut læsning
“Vi vil ikke have dig her”: Australien annullerer israelsk politikers visum
Australien vil ikke acceptere folk, der kommer til landet for at “sprede splittelse”, siger indenrigsministeren.
Simcha Rothman, hvis parti er en del af Netanyahus regeringskoalition, ses i samtale med sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir. (Arkivfoto) / Reuters
18. august 2025

En planlagt foredragsturné med en højreorienteret israelsk politiker blev mandag aflyst, efter at den australske regering valgte at annullere hans visum – en afgørelse, arrangørerne kalder “ondsindet antisemitisme”.

Simcha Rothman, hvis parti er en del af Israels premierminister Benjamin Netanyahus regeringskoalition, skulle have talt ved arrangementer organiseret af foreningen Australian Jewish Association.

Men indenrigsminister Tony Burke sagde, at Australien ikke vil acceptere folk, der kommer til landet for at “sprede splittelse”.

“Hvis du kommer til Australien for at sprede et budskab om had og splittelse, vil vi ikke have dig her”, sagde han. “Australien skal være et land, hvor alle kan være trygge og føle sig trygge”.

Som en automatisk konsekvens af visumannulleringen kan Rothman ikke rejse til Australien i tre år.

Den jødiske forenings direktør, Robert Gregory, sagde, at Rothmans besøg skulle “vise solidaritet med Australiens jødiske samfund, som står over for en bølge af antisemitisme”.

“Besøget var på ingen måde forbundet med de aktuelle begivenheder i Mellemøsten”, skrev han på sociale medier.

Gregory kaldte annulleringen af Rothmans visum for “ondsindet antisemitisme” og beskyldte den australske regering for at “målrette” det jødiske samfund og Israel.

