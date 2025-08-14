En ny regeringsrapport viser, at næsten halvdelen af alle australske internetbrugere har været udsat for cyberkriminalitet inden for de seneste 12 måneder. Blandt de mest udbredte problemer var online chikane, identitetstyveri, malware og forskellige former for svindel.

Det er ifølge Australian Broadcasting Corporation.

Rapporten, udarbejdet af Australian Institute of Criminology på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med over 10.000 internetbrugere, viste, at 47,4 procent af deltagerne havde været udsat for cyberkriminalitet det seneste år.

Omkring 27 procent oplyste, at de havde været udsat for online chikane, 20,6 procent for malware, og 21,9 procent for identitetstyveri og misbrug af personoplysninger.