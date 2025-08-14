En ny regeringsrapport viser, at næsten halvdelen af alle australske internetbrugere har været udsat for cyberkriminalitet inden for de seneste 12 måneder. Blandt de mest udbredte problemer var online chikane, identitetstyveri, malware og forskellige former for svindel.
Det er ifølge Australian Broadcasting Corporation.
Rapporten, udarbejdet af Australian Institute of Criminology på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med over 10.000 internetbrugere, viste, at 47,4 procent af deltagerne havde været udsat for cyberkriminalitet det seneste år.
Omkring 27 procent oplyste, at de havde været udsat for online chikane, 20,6 procent for malware, og 21,9 procent for identitetstyveri og misbrug af personoplysninger.
Næsten to tredjedele – 63,9 procent – svarede, at de mindst én gang i deres liv havde været offer for en form for cyberkriminalitet.
Den mest almindelige type svindel i det seneste år var, at ofrene betalte penge eller gav følsomme oplysninger i forbindelse med køb af en vare eller tjeneste fra en falsk eller svigagtig sælger online.
Undersøgelsen viste også, at 50,7 procent af deltagerne brugte forskellige adgangskoder til deres onlinekonti i 2024 – et fald fra 53,2 procent i 2023.
Forekomsten af online chikane, malware samt svindel og bedrageri var lavere blandt deltagerne i 2024 sammenlignet med den forrige undersøgelse. Rapporten fremhævede også et markant fald i antallet af datalæk.