Israel er i kontakt med fire lande samt Somaliland, for at undersøge muligheden for tvangsforflyttelse af palæstinensere fra Gaza, rapporterede israelske medier torsdag — et tiltag, der bredt fordømmes som en krænkelse af folkeretten.

Ifølge Channel 12 er der opnået “fremskridt” i samtaler med Indonesien og Somaliland – en udbryderregion, som erklærede uafhængighed fra Somalia i 1991, men mangler international anerkendelse.

Mediet nævnte Indonesien, Libyen, Uganda, Sydsudan og Somaliland som deltagere i drøftelserne.

Med henvisning til en unavngiven israelsk kilde lyder det, at nogle lande har udvist “større åbenhed” over for at modtage palæstinensere fordrevet af krigen i Gaza, men at der endnu ikke er indgået nogen aftaler.

Per torsdag morgen var Sydsudan det eneste land, der officielt havde reageret. Landets udenrigsministerium udsendte onsdag en erklæring, hvori det afviste meldinger om drøftelser med Israel som “grundløse”.