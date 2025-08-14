Israel er i kontakt med fire lande samt Somaliland, for at undersøge muligheden for tvangsforflyttelse af palæstinensere fra Gaza, rapporterede israelske medier torsdag — et tiltag, der bredt fordømmes som en krænkelse af folkeretten.
Ifølge Channel 12 er der opnået “fremskridt” i samtaler med Indonesien og Somaliland – en udbryderregion, som erklærede uafhængighed fra Somalia i 1991, men mangler international anerkendelse.
Mediet nævnte Indonesien, Libyen, Uganda, Sydsudan og Somaliland som deltagere i drøftelserne.
Med henvisning til en unavngiven israelsk kilde lyder det, at nogle lande har udvist “større åbenhed” over for at modtage palæstinensere fordrevet af krigen i Gaza, men at der endnu ikke er indgået nogen aftaler.
Per torsdag morgen var Sydsudan det eneste land, der officielt havde reageret. Landets udenrigsministerium udsendte onsdag en erklæring, hvori det afviste meldinger om drøftelser med Israel som “grundløse”.
Israelske medier rapporterede også, at viceudenrigsminister Sharren Haskel onsdag ankom til Sydsudan på det første besøg af en israelsk embedsmand i landet, og der spekuleres i, om hendes rejse er knyttet til planerne om forflyttelse.
Planer om at tvangsforflytte palæstinensere fra Gaza er blevet bredt afvist af palæstinenserne, arabiske stater og store dele af det internationale samfund som en overtrædelse af den internationale humanitære og menneskerettighedslovgivning.
Den israelske hær har, trods internationale opfordringer til våbenhvile, ført en folkemorderisk krig mod Gaza siden oktober 2023, hvor over 61.700 palæstinensere er blevet dræbt.
I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.
Israel står desuden over for en folkedrabssag ved Den Internationale Domstol for sin krig mod enklaven.