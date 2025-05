Det tyrkiske udenrigsministerium har kraftigt fordømt, hvad det beskriver som en række provokerende handlinger fra israelske politikere og ulovlige bosættere ved al-Aqsa-moskéen i det besatte Østjerusalem.

Ministeriet advarer om, at disse handlinger afspejler bredere forsøg på at ændre byens historiske status og demografiske sammensætning.

Udmeldingen mandag kritiserede en israelsk regeringsminister for at storme al-Aqsa-komplekset og fordømte et medlem af den israelske Knesset, som havde udrullet det israelske flag på det hellige sted.

Den fordømte også “provokerende handlinger” udført af ekstremistiske bosættere under en march i det besatte Østjerusalem og beskrev dem som en del af et vedvarende mønster af eskalation.

”Disse handlinger er et udtryk for Israels folkedrabs- og og tvangsforflyttelsespolitik over for det palæstinensiske folk, samt forsøg på at ændre den historiske og demografiske identitet i de besatte palæstinensiske områder”, udtalte ministeriet.

Ankara understregede også, at sådanne tiltag ikke vil ændre al-Aqsa-moskéens historiske og juridiske status.

”Netanyahu-regeringens forsøg vil aldrig kunne ændre al-Aqsas fastlagte status”, lød det afslutningsvis i erklæringen.

Tyrkiet har konsekvent udtrykt stærk modstand mod israelske aktiviteter i de besatte palæstinensiske territorier og har opfordret til tilbageholdenhed og beskyttelse af palæstinensiske rettigheder i henhold til international lov.