Fra næste år vil det være tilladt for enkelte danske gymnasier at anvende såkaldt generativ kunstig intelligens under eksaminerne.
Det er ifølge AFP, som citerer børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fredag.
Brugen af AI-modeller under eksaminer er eksperimentel og er forbeholdt den mundtlige del af engelskprøven.
Tilladelsen gælder kun gymnasier, der frivilligt har valgt at deltage i programmet.
”Når udvalgte elever med engelsk A på stx-gymnasierne går til prøve i sommeren 2026 skal de løse nogle af de skriftlige opgaver med pen og papir, mens de ved den mundtlige prøve får mulighed for at bruge generativ AI”, lyder det i pressemeddelelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Den rette balance
Tiltaget kommer ifølge AFP i en tid, hvor uddannelsesautoriteter verden over debatterer, hvorvidt integreringen af AI-midler i undervisningen er en konstruktiv måde at forberede børn og unge på en i stigende grad digital økonomi.
En del af frygten er, at en sådan ’automatisering’ af læringsprocessen kan være på bekostning af undervisningsstandarderne.
”Kunstig intelligens skal være et læringsværktøj – ikke et snydeværktøj. Derfor igangsætter vi forsøg, så vi kan finde den rette balance”, lyder det fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.
”Når eleverne står med et ben i både den analoge og digitale verden, ruster vi dem bedst til virkeligheden efter skolen”, tilføjer han.