Den rette balance

Tiltaget kommer ifølge AFP i en tid, hvor uddannelsesautoriteter verden over debatterer, hvorvidt integreringen af AI-midler i undervisningen er en konstruktiv måde at forberede børn og unge på en i stigende grad digital økonomi.

En del af frygten er, at en sådan ’automatisering’ af læringsprocessen kan være på bekostning af undervisningsstandarderne.

”Kunstig intelligens skal være et læringsværktøj – ikke et snydeværktøj. Derfor igangsætter vi forsøg, så vi kan finde den rette balance”, lyder det fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

”Når eleverne står med et ben i både den analoge og digitale verden, ruster vi dem bedst til virkeligheden efter skolen”, tilføjer han.