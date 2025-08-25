KUNSTIG INTELLIGENS
Gymnasieelever må fremover bruge AI til eksaminer
Tilladelsen gælder kun gymnasier, der frivilligt har valgt at deltage i tiltaget.
Brugen af AI-modeller under eksaminer er eksperimentel og er forbeholdt den mundtlige del af engelskprøven. / Reuters
25. august 2025

Fra næste år vil det være tilladt for enkelte danske gymnasier at anvende såkaldt generativ kunstig intelligens under eksaminerne.

Det er ifølge AFP, som citerer børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fredag.

Brugen af AI-modeller under eksaminer er eksperimentel og er forbeholdt den mundtlige del af engelskprøven.

Tilladelsen gælder kun gymnasier, der frivilligt har valgt at deltage i programmet.

”Når udvalgte elever med engelsk A på stx-gymnasierne går til prøve i sommeren 2026 skal de løse nogle af de skriftlige opgaver med pen og papir, mens de ved den mundtlige prøve får mulighed for at bruge generativ AI”, lyder det i pressemeddelelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Den rette balance

Tiltaget kommer ifølge AFP i en tid, hvor uddannelsesautoriteter verden over debatterer, hvorvidt integreringen af AI-midler i undervisningen er en konstruktiv måde at forberede børn og unge på en i stigende grad digital økonomi.

En del af frygten er, at en sådan ’automatisering’ af læringsprocessen kan være på bekostning af undervisningsstandarderne.

”Kunstig intelligens skal være et læringsværktøj – ikke et snydeværktøj. Derfor igangsætter vi forsøg, så vi kan finde den rette balance”, lyder det fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

”Når eleverne står med et ben i både den analoge og digitale verden, ruster vi dem bedst til virkeligheden efter skolen”, tilføjer han.

KILDE:TRT Dansk, AFP
