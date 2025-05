Skype, den ikoniske chat- og telefontjeneste, der ejes af Microsoft, lukker ned mandag efter en levetid på cirka 22 år.

En gruppe ingeniører lancerede den populære chat-applikation, som Microsoft opkøbte i 2011. Den 28. februar i år meddelte Microsoft, at Skype havde nået enden på sin levetid.

“Fra og med maj 2025 vil Skype ikke længere være tilgængelig”, lød det i meddelelsen.

Microsoft tilbød brugerne at logge ind på den gratis version af Microsoft Teams med deres Skype-konti for at bevare adgangen til alle deres chats og kontakter. Ifølge meddelelsen vil Teams give brugerne adgang til de samme kernefunktioner, som de kender fra Skype, herunder en-til-en-opkald, gruppeopkald, beskeder og fildeling.

I en separat erklæring tilføjede Microsoft: ”Efter den 5. maj 2025 vil Skypes Dial Pad funktion være tilgængelig for de sidste betalende brugere via Skypes webportal og i Teams”.