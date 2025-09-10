“El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos", escribió el mandatario, y acompañó el mensaje con un video de los hechos. Luego, remató: “Que esto sirva de advertencia a cualquiera que esté pensando en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”.

Desde Caracas, autoridades cuestionaron la veracidad de las imágenes del ataque al calificarlas de ser “un video” creado con inteligencia artificial. El ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, señaló en su cuenta de Telegram que “es muy probable que haya sido creado mediante inteligencia artificial”.

De hecho, indicó que el secretario de Estado de EE.UU ., Marco Rubio, “parece” mentirle a Trump con un video falso. “Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado)”, escribió. Y agregó: “Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump.

Horas después, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que si el ataque es real Washington habría realizado 11 “ejecuciones extrajudiciales”. “Si lo hicieron de verdad, asesinaron a once personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer”, cuestionó. “Supongamos, en un ejercicio, que era droga, que iban once personas y que les dispararon. ¿Tienen derecho a asesinar a una persona? Sus propias leyes se lo prohíben”, insistió.





4 de septiembre



Dos aviones militares venezolanos sobrevolaron un buque de la Marina de EE.UU. que se encontraba en aguas internacionales, confirmó el Pentágono en un breve comunicado. “Esta acción altamente provocativa buscaba interferir en nuestras operaciones contra el narcoterrorismo”, añadió.

“El grupo que controla Venezuela recibe una fuerte advertencia de no intentar ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por las fuerzas militares de Estados Unidos”, continuó.

Las aeronaves, identificados por funcionarios como cazas F-16 en un informe de CBS News , volaron sobre el USS Jason Dunham en aguas internacionales cerca de Sudamérica. No estaba claro si estaban armados, y el destructor guiado por misiles Aegis no abrió fuego contra ellos, de acuerdo al reporte.





5 de septiembre



Tras el sobrevuelo, el presidente Donald Trump advirtió que podría derribar aviones venezolanos si representan una amenaza para las fuerzas estadounidenses. "Diría que van a estar en problemas. Les informaremos... si vuelan en una posición peligrosa", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Dirigiéndose al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, señaló que si las aeronaves venezolanas se encuentran “en una posición peligrosa.. ustedes o sus capitanes pueden decidir qué hacer", añadió.

Ante la pregunta de si Estados Unidos buscaba un cambio de régimen en Venezuela, el mandatario respondió: “Bueno, no estamos hablando de eso, sino del hecho de que tuvieron unas elecciones muy extrañas. Dicho suavemente, estoy siendo muy amable al decirlo”. Sus comentarios hicieron referencia las elecciones presidenciales en Venezuela de hace un año, en las que Maduro fue declarado ganador, pero que la oposición disputa.

Como respuesta al sobrevuelo, Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico, según dijeron funcionarios a las agencias de noticias Reuters y AFP.

Posteriormente ese mismo día, Maduro afirmó que las diferencias con Washington “no justifican un conflicto militar” y reiteró que Venezuela es un país “pacifista, pero guerrero”. "Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar (…) No tiene justificación", dijo en un mensaje transmitido por televisión.

En ese sentido, señaló que Venezuela se encuentra en una "fase de lucha no armada, que es política, comunicacional e institucional”. Sin embargo, destacó que si "fuera agredida”, “pasaríamos a una etapa de lucha armada en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo".





6 de septiembre



En referencia al despliegue estadounidense en la región, justificado por Washington por buscar “frenar el tráfico de drogas”, Maduro declaró en televisión que “Estados Unidos debe dejar su plan de cambio de régimen violento en Venezuela y respetar la soberanía”.





7 de septiembre



De camino al campeonato de tenis U.S. Open, la prensa preguntó a Trump si consideraba atacar a carteles del narcotráfico dentro de Venezuela, a lo que el presidente respondió: “Ya lo verán”.

Mientras, el presidente Maduro ordenó el despliegue de 25.000 tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la frontera con Colombia y en la llamada “fachada caribeña” del país. Según el anuncio del mandatario, la medida busca reforzar la seguridad y la soberanía nacional en áreas estratégicas. Como afirmó el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se movilizarían “medios y fuerzas” para fortalecer la presencia en zonas que considera “una ruta del narcotráfico”.

Se trata, como reportó el medio estatal Venezolana de Televisión ( VTV ), de “una de las mayores operaciones de seguridad en la historia reciente de Venezuela”. “Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra y hacer lo que nos corresponde hacer”, dijo Padrino en un video publicado en redes sociales.





8 de septiembre



Pete Hegseth, que pasó de ser el secretario estadounidense de Defensa al de Guerra, realizó una visita sorpresa a Puerto Rico junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

En el recorrido, Hegseth se dirigió a las tropas a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima: “No se equivoquen; lo que están haciendo ahora mismo no es un entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”, dijo en un mensaje difundido por el Pentágono.

La gobernadora de la isla, Jennifer González, recibió a los altos cargos y agradeció a Washington por “reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Además, dijo que las maniobras militares continuarán: “Esto acaba de comenzar”. Señaló asimismo que la lucha contra el narcotráfico abordará “el problema en su raíz, atacando a la fuente de las drogas”.

Desde Venezuela, el presidente Maduro denunció un intento de construir un “relato sucio” para llevar a Estados Unidos “a una guerra en Sudamérica”. Tildó las acusaciones de narcotráfico como “una mala película de mentiras de Hollywood” y aseguró que su país “es irrelevante en el tema del narcotráfico”.

“A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca”, declaró en su programa semanal Con Maduro +, transmitido por VTV.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó las acusaciones como “una gran farsa”, advirtiendo que el movimiento militar constituye un intento de “agresión armada” para justificar un cambio de régimen y apropiarse de las riquezas del país.

Además, Rodríguez acusó a Washington de ser “el centro mundial de lavado del narcotráfico”, y aseguró que sería “más fácil” para la Casa Blanca combatir internamente ese problema que desplegar barcos de guerra para “agredir” a Venezuela, un país “libre de cultivos ilícitos”.

9 de septiembre



El presidente Maduro dio una entrevista exclusiva en el programa de RT “Conversando con Correa”, presentado por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

En la conversación, Maduro acusó a Washington de tener “plan de guerra” y no precisamente por el narcotráfico sino por el petróleo y el gas. "Buscan muchas cosas. Primero buscan el petróleo, no el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que ha aumentado ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo”,

Agregó que su país “tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota". "Tenemos al frente ocho barcos de guerra de destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre de 1962, cuando hicieron el bloqueo a Cuba. Tienen ocho barcos ahora, 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear", insistió el mandatario durante la entrevista.

Ante la pregunta sobre la existencia del presunto Cartel de los Soles, respondió: “Existe el cartel del norte, que es clandestino. El 85% de los miles de millones del narcotráfico internacional anual estan en los bancos de Estados Unidos. Ahí esta el cartel, que lo investiguen y lo descubran”.

Además, Maduro hizo alusión a las declaraciones de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, en las que confirmaba que EE.UU . seguirá enviando aviones a la isla. "La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: 'Si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera'", expresó el mandatario.

El secretario Hegseth, en una entrevista con el medio Fox News, sostuvo que Washington está preparado para usar su “poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos". Y casi en simultáneo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró su postura de que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítimo” .

Horas después, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela alertó sobre lo que denominó “perversa campaña” en redes sociales sobre la “supuesta presencia” de un helicóptero de Estados Unidos cerca al territorio de sus islas con el objetivo de “fabricar un incidente o falso positivo”.

Según el comunicado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, circula información del helicóptero de Washington “en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela, lo que comporta la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de EE.UU. pudieran infligir daños" a la aeronave. Esto, de acuerdo a Caracas, con el objetivo de generar una operación de falsa bandera y así justificar una agresión militar contra el Gobierno de Maduro.

10 de septiembre

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que su país está preparado “para cualquier guerra prolongada”, en relación a las recientes acciones militares emprendidas por Estados Unidos en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Este pueblo está preparado y, para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa” de defensa, afirmó el ministro en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Y luego añadió que a la hora de "defender la patria se vale todo, menos hacerse el pendejo para no defenderla, pero se vale todo"

Además, reiteró de nuevo que el despliegue estadounidense “no tiene que ver con droga”, sino con provocar “un cambio de régimen”, y recordó que su país tiene recursos naturales como gas, petróleo, oro y coltán que son un motivo de peso para la agresión estadounidense.

A las declaraciones de Cabello se suma la decisión de Maduro de activar 284 frentes de batalla como parte de su “Plan Independencia 200”, que busca garantizar la protección de las costas venezolanas. “Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia”, sostuvo Maduro. En ese sentido, detalló que el Gobierno ha elevado su capacidad de acción en todas las ciudades del país. “Defensa integral, resistencia activa y ofensiva permanente” es el objetivo para “la defensa de la soberanía”, detalló.

Por otro lado, como parte de lo que la embajada de EE.UU. calificó de cooperación conjunta en seguridad para “combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera maligna”, el buque USS Sampson del ejército estadounidense volvió a posicionarse en Panamá.

Se trata de un destructor lanzamisiles que ya estuvo hace alrededor de una semana en el país, estacionado en la zona conocida como Amador, frente a la entrada por el Pacífico del Canal de Panamá, el cual no cruzó. Ahora, el buque ha regresado a esa misma región y fuentes de la vía interoceánica confirmaron a la agencia de noticias EFE que no hay ningún tránsito programado.