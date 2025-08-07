Le forti piogge che hanno causato inondazioni in Pakistan nelle ultime settimane, provocando la morte di centinaia di persone, sono state aggravate dalla crisi climatica, secondo un nuovo studio.
Lo studio, condotto dal gruppo World Weather Attribution, composto da scienziati internazionali che analizzano il ruolo del riscaldamento globale negli eventi meteorologici estremi, ha rilevato che le precipitazioni tra il 24 giugno e il 23 luglio nella nazione dell'Asia meridionale sono state più intense del 10-15% a causa del cambiamento climatico, causando numerosi crolli di edifici sia nelle aree urbane che rurali del Pakistan.
Il governo pakistano ha riportato almeno 300 morti e 1.600 case danneggiate a causa delle inondazioni, delle forti piogge e di altri eventi meteorologici verificatisi dal 26 giugno.
Saqib Hassan, un imprenditore di 50 anni del nord del Pakistan, ha raccontato che le inondazioni del 22 luglio hanno distrutto la sua casa e quelle di 18 suoi parenti, insieme alle loro aziende agricole. Gli animali delle loro fattorie sono stati trascinati via, causando perdite ingenti — probabilmente 100 milioni di rupie (circa 360.000 dollari) — per lui e la sua famiglia.
Gli annunci dell'ultimo minuto da una moschea vicina sono stati l'unico avvertimento ricevuto per evacuare le loro case nella piccola città di Sarwarabad e raggiungere zone più alte.
“Ora siamo senza casa. Le nostre abitazioni sono state distrutte. Tutto ciò che il governo ci ha dato sono razioni alimentari del valore di 50.000 rupie (circa 177 dollari) e sette tende, dove viviamo da due settimane,” ha detto Hassan al telefono.
Temperature elevate e precipitazioni intense, aggravate dal riscaldamento globale, hanno accelerato il ritmo degli eventi meteorologici estremi più rapidamente di quanto previsto dagli esperti climatici, ha dichiarato Jakob Steiner, scienziato del clima con sede a Islamabad, che non ha partecipato allo studio del WWA.
“Nelle ultime settimane, abbiamo cercato di analizzare il numero di eventi, non solo in Pakistan, ma in tutta la regione dell'Asia meridionale, che ci hanno lasciati perplessi,” ha affermato.
“Molti eventi che avevamo previsto per il 2050 si sono verificati già nel 2025, poiché le temperature di quest'estate sono state, ancora una volta, ben al di sopra della media,” ha aggiunto Steiner, geoscienziato dell'Università di Graz, in Austria, che studia le risorse idriche e i rischi associati nelle regioni montuose.
Le forti piogge monsoniche hanno causato una serie di disastri che hanno colpito l'Asia meridionale, in particolare le montagne dell'Himalaya, che si estendono attraverso cinque paesi, negli ultimi mesi.
L'esondazione dei laghi glaciali ha provocato inondazioni che hanno spazzato via un ponte chiave che collegava il Nepal alla Cina, insieme a diverse dighe idroelettriche, nel mese di luglio.
All'inizio di questa settimana, un villaggio nel nord dell'India è stato colpito da inondazioni e frane, causando almeno quattro morti e lasciando centinaia di dispersi.
Emergenza climatica
Gli autori dello studio del WWA, pubblicato giovedì mattina, hanno affermato che le precipitazioni analizzate in Pakistan dimostrano che la crisi climatica sta rendendo le inondazioni più pericolose.
Gli scienziati del clima hanno scoperto che un'atmosfera più calda trattiene più umidità, il che può intensificare le precipitazioni.
“Ogni decimo di grado di riscaldamento porterà a piogge monsoniche più intense, evidenziando perché una rapida transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili è così urgente,” ha dichiarato Mariam Zachariah, ricercatrice presso il Centre for Environmental Policy dell'Imperial College di Londra e autrice principale dello studio del WWA.
Anche se il Pakistan è responsabile di meno dell'1% dei gas serra che riscaldano il pianeta, le ricerche mostrano che subisce un danno sproporzionato a causa degli eventi meteorologici estremi.
Il Pakistan ha vissuto la sua stagione monsonica più devastante nel 2022, con inondazioni che hanno causato oltre 1.700 morti e danni stimati in 40 miliardi di dollari.
Secondo le Nazioni Unite, i fondi globali istituiti per affrontare le perdite e i danni causati dalla crisi climatica o per adattarsi al cambiamento climatico sono ben al di sotto delle somme necessarie per aiutare paesi come il Pakistan a far fronte agli impatti climatici.
L'ONU avverte che il suo fondo per perdite e danni contiene solo una frazione di quanto necessario per affrontare i danni economici annuali legati al cambiamento climatico.
Allo stesso modo, i rapporti delle Nazioni Unite affermano che i paesi sviluppati come gli Stati Uniti e le nazioni europee, responsabili della maggior parte dei gas serra nell'atmosfera, stanno fornendo molto meno di quanto necessario in termini di finanziamenti per l'adattamento.
Questi fondi potrebbero aiutare a migliorare le abitazioni e le infrastrutture nelle aree vulnerabili alle inondazioni.
Il rapporto del WWA afferma che gran parte della popolazione urbana in rapida crescita del Pakistan vive in abitazioni di fortuna, spesso in aree soggette a inondazioni. Il crollo delle case è stata la principale causa dei 300 decessi citati nel rapporto, responsabile di oltre la metà delle vittime.
“Metà della popolazione urbana del Pakistan vive in insediamenti fragili dove le inondazioni fanno crollare le case e causano vittime,” ha dichiarato Maja Vahlberg del Red Cross Red Crescent Climate Centre, che ha anche contribuito a redigere il rapporto del WWA, in un comunicato stampa.
“Costruire case resistenti alle inondazioni ed evitare costruzioni in zone a rischio alluvionale aiuterà a ridurre gli impatti delle forti piogge monsoniche.”