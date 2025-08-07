Le forti piogge che hanno causato inondazioni in Pakistan nelle ultime settimane, provocando la morte di centinaia di persone, sono state aggravate dalla crisi climatica, secondo un nuovo studio.

Lo studio, condotto dal gruppo World Weather Attribution, composto da scienziati internazionali che analizzano il ruolo del riscaldamento globale negli eventi meteorologici estremi, ha rilevato che le precipitazioni tra il 24 giugno e il 23 luglio nella nazione dell'Asia meridionale sono state più intense del 10-15% a causa del cambiamento climatico, causando numerosi crolli di edifici sia nelle aree urbane che rurali del Pakistan.

Il governo pakistano ha riportato almeno 300 morti e 1.600 case danneggiate a causa delle inondazioni, delle forti piogge e di altri eventi meteorologici verificatisi dal 26 giugno.

Saqib Hassan, un imprenditore di 50 anni del nord del Pakistan, ha raccontato che le inondazioni del 22 luglio hanno distrutto la sua casa e quelle di 18 suoi parenti, insieme alle loro aziende agricole. Gli animali delle loro fattorie sono stati trascinati via, causando perdite ingenti — probabilmente 100 milioni di rupie (circa 360.000 dollari) — per lui e la sua famiglia.

Gli annunci dell'ultimo minuto da una moschea vicina sono stati l'unico avvertimento ricevuto per evacuare le loro case nella piccola città di Sarwarabad e raggiungere zone più alte.

“Ora siamo senza casa. Le nostre abitazioni sono state distrutte. Tutto ciò che il governo ci ha dato sono razioni alimentari del valore di 50.000 rupie (circa 177 dollari) e sette tende, dove viviamo da due settimane,” ha detto Hassan al telefono.

Temperature elevate e precipitazioni intense, aggravate dal riscaldamento globale, hanno accelerato il ritmo degli eventi meteorologici estremi più rapidamente di quanto previsto dagli esperti climatici, ha dichiarato Jakob Steiner, scienziato del clima con sede a Islamabad, che non ha partecipato allo studio del WWA.

“Nelle ultime settimane, abbiamo cercato di analizzare il numero di eventi, non solo in Pakistan, ma in tutta la regione dell'Asia meridionale, che ci hanno lasciati perplessi,” ha affermato.

“Molti eventi che avevamo previsto per il 2050 si sono verificati già nel 2025, poiché le temperature di quest'estate sono state, ancora una volta, ben al di sopra della media,” ha aggiunto Steiner, geoscienziato dell'Università di Graz, in Austria, che studia le risorse idriche e i rischi associati nelle regioni montuose.

Le forti piogge monsoniche hanno causato una serie di disastri che hanno colpito l'Asia meridionale, in particolare le montagne dell'Himalaya, che si estendono attraverso cinque paesi, negli ultimi mesi.

L'esondazione dei laghi glaciali ha provocato inondazioni che hanno spazzato via un ponte chiave che collegava il Nepal alla Cina, insieme a diverse dighe idroelettriche, nel mese di luglio.

All'inizio di questa settimana, un villaggio nel nord dell'India è stato colpito da inondazioni e frane, causando almeno quattro morti e lasciando centinaia di dispersi.

Emergenza climatica