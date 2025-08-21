CULTUUR
Nederlandse bedrijven hebben de VS nog niet verlaten
Nederlandse bedrijven verlaten de VS nog niet massaal na de invoering van invoerrechten door de Amerikaanse president Donald Trump, aldus Casper Roerade, beleidsadviseur bij evofenedex.
Onze Duitse buren hebben het niet anders, met autobedrijven die minder exporteren. / Foto: AP
21 augustus 2025

Hij stelt dat handelsbedrijven hiervoor grotendeels verantwoordelijk zijn. Omdat de transactie anders onrendabel zou zijn, kent hij bijvoorbeeld een groothandel in de non-foodsector die veel artikelen uit China inkoopt en een distributiecentrum in de Amerikaanse staat Georgia die zijn locaties heeft verkocht.

“Ze blijven vaak gewoon handelen vanwege de omvang of het ontwikkelingspotentieel van de Amerikaanse markt, met name in de industriële sector.”

Handel neemt af

Door de invoerrechten neemt de handel wel af. Volgens Evofenedex verplaatst een op de drie bedrijven zijn producten via andere landen. Bedrijven richten zich meer op markten in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.

De export van verschillende bedrijven bereikte begin dit jaar, vlak voor de aankondiging van de invoerrechten, een hoogtepunt. Om de hogere invoerrechten te omzeilen, exporteerden vooral fabrikanten van dranken en farmaceutische producten meer naar de VS.

