Vandaag werd de vondst bekendgemaakt door de gemeente. De begraafplaats dateert uit de midden-ijzertijd (ca. 500-250 v.Chr.) en bestaat uit greppels die werden gebruikt om een grafheuvel voor crematiegraven aan te leggen.

Onderzoekers ontdekten een rechthoekige greppel met fragmenten van een koordbekertje, een aardewerken grafgeschenk uit die tijd toen de overledenen nog werden begraven, wat erop wijst dat het grafmonument uit de late steentijd stamt (ongeveer 5000 jaar oud).