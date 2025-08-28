28 augustus 2025
Vandaag werd de vondst bekendgemaakt door de gemeente. De begraafplaats dateert uit de midden-ijzertijd (ca. 500-250 v.Chr.) en bestaat uit greppels die werden gebruikt om een grafheuvel voor crematiegraven aan te leggen.
Onderzoekers ontdekten een rechthoekige greppel met fragmenten van een koordbekertje, een aardewerken grafgeschenk uit die tijd toen de overledenen nog werden begraven, wat erop wijst dat het grafmonument uit de late steentijd stamt (ongeveer 5000 jaar oud).
De gemeente beschrijft de vondst als belangrijk omdat begraafplaatsen zelden dicht bij een middeleeuws dorpscentrum liggen en meerdere periodes op één locatie samenkomen. Naar aanleiding van eerdere vondsten in het veld werd verder onderzoek gedaan.