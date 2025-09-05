CULTUUR
Armani’s invloed reikte verder dan mode alleen. Zijn visie, waarin tijdloze elegantie en eenvoud centraal stonden, maakte hem tot een boegbeeld van de moderne Italiaanse stijl.
Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani overlijdt op 91-jarige leeftijd
Giorgio Armani bleef tot zijn laatste dagen intensief betrokken bij zijn bedrijf. / Reuters
5 september 2025

De Italiaanse modeontwerper en zakenman Giorgio Armani is donderdag op 91-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Milaan. Dat heeft zijn modehuis, de Armani Group, bekendgemaakt. Hij stierf thuis, in het bijzijn van zijn familie en zijn naaste medewerkers.

“Met oneindig veel verdriet kondigt de Armani Group het overlijden aan van zijn oprichter en onvermoeibare drijvende kracht: Giorgio Armani,” schrijft het bedrijf in een verklaring. Tot op het laatste moment bleef hij werken aan nieuwe collecties en projecten.

Modehuis en wereldwijde invloed

Armani werd in 1934 geboren in Piacenza en begon zijn loopbaan als inkoper bij een warenhuis. Na een korte periode als ontwerper richtte hij in 1975 samen met Sergio Galeotti zijn eigen modehuis op. Het merk groeide uit tot een wereldwijd mode- en lifestyle-imperium, met een jaaromzet van ruim 2 miljard euro. Naast kleding breidde de onderneming zich uit met parfums, accessoires, beautyproducten, meubels, hotels en cafés.

Het modehuis werd vooral beroemd door de vernieuwende pakken en blazers van Armani: soepel vallend, zonder zware structuren, in sobere en elegante kleuren. Daarmee veroverde hij niet alleen de modewereld, maar zette hij ook zijn geliefde Milaan stevig op de kaart als internationale modestad.

Doorbraak in Hollywood

De internationale doorbraak kwam begin jaren tachtig met de film American Gigolo, waarin acteur Richard Gere volledig in Armani verscheen. Niet veel later volgden The Untouchables en talloze andere producties waarin sterren Armanipakken droegen. Ook artiesten als Lady Gaga en sporters van het Italiaanse Olympische team traden op in zijn ontwerpen.

Armani’s invloed reikte verder dan mode alleen. Zijn visie, waarin tijdloze elegantie en eenvoud centraal stonden, maakte hem tot een boegbeeld van de moderne Italiaanse stijl. In 2001 werd hij door Forbes uitgeroepen tot de succesvolste Italiaanse ontwerper. Zijn vermogen werd in recente schattingen geraamd op meer dan 10 miljard euro.

Gezondheid en afscheid

De ontwerper kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen. Zo miste hij dit jaar voor het eerst de Milan Fashion Week, een teken dat zijn gezondheid achteruitging. Toch bleef hij tot zijn laatste dagen intensief betrokken bij zijn bedrijf.

Armani wordt volgens zijn wens in besloten kring begraven in Milaan. Voor het publiek wordt in het Armani-theater een plek ingericht waar dit weekend afscheid van hem kan worden genomen.

