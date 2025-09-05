De Italiaanse modeontwerper en zakenman Giorgio Armani is donderdag op 91-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Milaan. Dat heeft zijn modehuis, de Armani Group, bekendgemaakt. Hij stierf thuis, in het bijzijn van zijn familie en zijn naaste medewerkers.

“Met oneindig veel verdriet kondigt de Armani Group het overlijden aan van zijn oprichter en onvermoeibare drijvende kracht: Giorgio Armani,” schrijft het bedrijf in een verklaring. Tot op het laatste moment bleef hij werken aan nieuwe collecties en projecten.

Modehuis en wereldwijde invloed

Armani werd in 1934 geboren in Piacenza en begon zijn loopbaan als inkoper bij een warenhuis. Na een korte periode als ontwerper richtte hij in 1975 samen met Sergio Galeotti zijn eigen modehuis op. Het merk groeide uit tot een wereldwijd mode- en lifestyle-imperium, met een jaaromzet van ruim 2 miljard euro. Naast kleding breidde de onderneming zich uit met parfums, accessoires, beautyproducten, meubels, hotels en cafés.

Het modehuis werd vooral beroemd door de vernieuwende pakken en blazers van Armani: soepel vallend, zonder zware structuren, in sobere en elegante kleuren. Daarmee veroverde hij niet alleen de modewereld, maar zette hij ook zijn geliefde Milaan stevig op de kaart als internationale modestad.

Doorbraak in Hollywood