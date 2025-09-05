CULTUUR
1 min lezen
Miljoenen aan porselein gestolen uit een museum in Limoges, Frankrijk
Bij een overval op het Adrien Dubouché Nationaal Museum in Limoges, Zuid-Frankrijk, is Chinees porselein ter waarde van minstens € 6 miljoen gestolen.
Miljoenen aan porselein gestolen uit een museum in Limoges, Frankrijk
Police staat paraat in zoektocht naar criminelen. / Foto: AP
5 september 2025

Porselein is de specialiteit van Limoges, een stad in Midden-Frankrijk. Daarom is porselein het exclusieve onderwerp van het Adrien Dubouché Nationaal Museum. De grootste collectie Limoges-porselein ter wereld wordt daar bewaard.

Toen het alarm van het museum gisterennacht om ongeveer 3:15 uur afging, was dat onverwachts. De kunstwerken waren dan ook in de nacht buitgemaakt door de criminelen.

Particuliere eigenaar voorwerpen

Aanbevolen

Het Chinese porselein was eigendom van een particulier. De Chinese voorwerpen – twee kommen en een vaas – waren eigendom van een particulier en werden tentoongesteld in de tijdelijke tentoonstelling van het museum, aldus Franse media.

Volgens berichten maakten de voorwerpen deel uit van een tijdelijke tentoonstelling. Hun gezamenlijke waarde bedraagt ongeveer 9,5 miljoen euro. Waarom de dieven het op deze voorwerpen hadden gemunt, is onbekend.

Een uitgebreide collectie porselein uit Limoges zelf behoort tot de 5000 voorwerpen die momenteel te zien zijn in het Porseleinmuseum van Limoges.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us