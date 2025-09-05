Het Chinese porselein was eigendom van een particulier. De Chinese voorwerpen – twee kommen en een vaas – waren eigendom van een particulier en werden tentoongesteld in de tijdelijke tentoonstelling van het museum, aldus Franse media.

Volgens berichten maakten de voorwerpen deel uit van een tijdelijke tentoonstelling. Hun gezamenlijke waarde bedraagt ongeveer 9,5 miljoen euro. Waarom de dieven het op deze voorwerpen hadden gemunt, is onbekend.

Een uitgebreide collectie porselein uit Limoges zelf behoort tot de 5000 voorwerpen die momenteel te zien zijn in het Porseleinmuseum van Limoges.