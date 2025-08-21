De nieuwe Superman-film van James Gunn is net in de bioscopen verschenen en begint met een opvallende scène waarin een technologisch geavanceerd leger zich richt op onschuldige burgers aan de andere kant van een zwaarbewaakt grenshek.

Als dit scenario je doet denken aan de aanvallen van Israël op Gaza, ben je niet de enige.

Op sociale media werd de film al snel gezien als een scherpe kritiek op het optreden van Israël in Gaza.

Een vijfsterrenrecensie op Letterboxd omschreef de film als “zeer anti-Israël”, een mening die bijna negen miljoen keer is bekeken.

Een andere post, die door 11 miljoen gebruikers op X is gezien, beweert dat de kritiek in de film “zeer expliciet en confronterend” is.

Op X schreef een gebruiker: “Jullie maakten geen grapje over hoe anti-Israël en pro-Palestina die Superman-film was, en ze waren er helemaal niet subtiel mee.”

Een andere gebruiker merkte op: “Superman was zo openlijk anti-Israël, en God, het was zo goed.” Een derde gebruiker voegde toe: “Ik ga niet liegen, ik vind het anti-Israëlische sentiment van Superman echt leuk, en nu weet ik dat James Gunn altijd goed bezig is.”

De controverse over de boodschap van de film is gegroeid sinds Gunn tegen The Times zei dat het verhaal “over politiek” en ‘moraliteit’ gaat, en dat Supermans reis in wezen een “immigrantenverhaal” is. Dit leidde tot hevige kritiek, vooral van mensen die het strenge anti-immigratiebeleid van president Donald Trump steunen.

Gunn noch de cast hebben expliciet gezegd dat het verhaal over Israël of Palestina gaat, maar de eerste kijkers hebben een van de centrale verhaallijnen van de film opgevat als een allegorie voor de huidige oorlog.

Maar gaat de film echt over Israël en Palestina? Of de vergelijking terecht is, is voor interpretatie vatbaar. Het volgende bevat kleine spoilers.

De film laat ons kennismaken met een conflict tussen twee fictieve landen, Boravia en Jarhanpur, dat meteen vergelijkingen oproept met de situatie in Gaza.

Het verhaal begint drie weken nadat Superman (David Corenswet) heeft ingegrepen om te voorkomen dat Boravia, een bondgenoot van de VS, zijn armere buurland Jarhanpur binnenvalt. Boravia heeft een krachtig, door de VS gesteund leger, terwijl Jarhanpur wordt afgeschilderd als weerloos en verarmd.

Al vroeg in de film interviewt journaliste Lois Lane (Rachel Brosnahan) Superman over zijn interventie in Boravia.

“De minister van Defensie zegt dat hij je acties gaat onderzoeken”, zegt Lois. Superman antwoordt: “Mijn acties? Ik heb een oorlog gestopt.”

Boravische troepen verschijnen met tanks en zware wapens, terwijl burgers uit Jarhanpur zonder enige bescherming op de vlucht zijn. De beeldtaal is vertrouwd met dorre terreinen, bescheiden kleding en burgers die met geweren worden ontvangen wanneer ze de grensafscheiding naderen.

Hoewel deze machtsongelijkheid ook in andere echte oorlogen heeft bestaan, is er een specifiek detail dat velen doet denken aan een nauwere connectie met Israël en Palestina.

De Boraviërs worden afgebeeld als etnisch blank, terwijl de bevolking van Jarhanpur dat niet is.

De campagne van Boravië wordt ook getoond als een koloniale poging om de inheemse bevolking van Jarhanpur te verdrijven en het eigen grondgebied uit te breiden.

Op een gegeven moment worden experimentele wapens ingezet tegen burgers.

In een andere scène lopen Jarhanpurianen met stokken en stenen naar de grens, terwijl soldaten uit Boravia vanaf de andere kant van een metalen hek hun geweren op hen richten. Een jongen zwaait met een Superman-vlag in de hoop dat hij gered zal worden als de soldaten dichterbij komen.

Voor sommigen zijn deze vergelijkingen te duidelijk om te negeren.

De discussies tussen de personages weerspiegelen ook bekende argumenten in het Israëlisch-Palestijnse debat.

Lois Lane verdedigt het standpunt van het genocidale regime van Boravia door te zeggen dat een sterkere regering in Jarhanpur een toekomstige bedreiging zou kunnen vormen, een argument dat vaak tegen Hamas wordt gebruikt.