Minst syv personer ble drept i en skyteepisode på en biljardsalong i den ecuadorianske byen Santo Domingo, opplyste politiet søndag. Dette markerer det siste i en rekke blodige massakrer som har rammet landet i takt med økende gjengvold.

Overvåkningsbilder som sirkulerer på nettet – ennå ikke uavhengig bekreftet – ser ut til å vise flere angripere i svarte masker som åpner ild mot to menn ved inngangen før de stormer inn og skyter vilkårlig. Gjerningspersonene flyktet bare øyeblikk før en politibil ankom stedet.

Angrepet følger en lignende massakre forrige måned i kystbyen General Villamil Playas, der ni personer ble skutt og drept på en annen biljardsalong.