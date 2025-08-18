Minst syv personer ble drept i en skyteepisode på en biljardsalong i den ecuadorianske byen Santo Domingo, opplyste politiet søndag. Dette markerer det siste i en rekke blodige massakrer som har rammet landet i takt med økende gjengvold.
Overvåkningsbilder som sirkulerer på nettet – ennå ikke uavhengig bekreftet – ser ut til å vise flere angripere i svarte masker som åpner ild mot to menn ved inngangen før de stormer inn og skyter vilkårlig. Gjerningspersonene flyktet bare øyeblikk før en politibil ankom stedet.
Angrepet følger en lignende massakre forrige måned i kystbyen General Villamil Playas, der ni personer ble skutt og drept på en annen biljardsalong.
Ecuador, som en gang var kjent som et av Latin-Amerikas mer fredelige land, har blitt grepet av vold drevet av narkotikakarteller som bruker landets havner til å smugle kokain til USA og Europa.
Drapsraten har økt fra seks per 100 000 innbyggere i 2018 til 38 per 100 000 i 2024, ifølge offisielle tall.