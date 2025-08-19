Statsadvokat Sturla Henriksbø uttalte til NRK at Høiby kan risikere opptil ti års fengsel dersom han blir dømt. Tiltalen, som er tatt ut i Oslo tingrett, omfatter 32 punkter. Blant anklagene er voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en tidligere partner, samt vold mot en annen. I tillegg er han tiltalt for trusler om drap og flere trafikkforseelser.
Høiby, som er 28 år gammel, er sønn av kronprinsesse Mette-Marit og stebarn av kronprins Haakon. Han har ingen kongelig tittel eller offisielle plikter. Han har vært i søkelyset siden flere pågripelser i fjor knyttet til ulike forhold. For øyeblikket er han ikke varetektsfengslet, og ifølge Henriksbø er det ikke grunnlag for å holde ham fengslet før rettssaken.
Rettssaken er foreløpig ventet å starte midt i januar og kan vare i rundt seks uker, melder NRK.
Forsvarer Petar Sekulic opplyser i en e-post at «vår klient avviser alle anklager om seksuelle overgrep, samt de fleste av voldstiltalene». Han legger til at Høiby vil gi en detaljert redegjørelse for sin versjon når saken behandles i retten.
Slottet kommenterte at saken ligger hos domstolene, og at de ikke har ytterligere bemerkninger.