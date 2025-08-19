Statsadvokat Sturla Henriksbø uttalte til NRK at Høiby kan risikere opptil ti års fengsel dersom han blir dømt. Tiltalen, som er tatt ut i Oslo tingrett, omfatter 32 punkter. Blant anklagene er voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en tidligere partner, samt vold mot en annen. I tillegg er han tiltalt for trusler om drap og flere trafikkforseelser.

Høiby, som er 28 år gammel, er sønn av kronprinsesse Mette-Marit og stebarn av kronprins Haakon. Han har ingen kongelig tittel eller offisielle plikter. Han har vært i søkelyset siden flere pågripelser i fjor knyttet til ulike forhold. For øyeblikket er han ikke varetektsfengslet, og ifølge Henriksbø er det ikke grunnlag for å holde ham fengslet før rettssaken.

Rettssaken er foreløpig ventet å starte midt i januar og kan vare i rundt seks uker, melder NRK.